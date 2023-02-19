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До Києва завітає прем’єрка Італії та оголосить про постачання нової зброї – ЗМІ

19 лютого 2023, 15:17
До Києва завітає прем’єрка Італії та оголосить про постачання нової зброї – ЗМІ
Фото: УНН
Візит відбудеться напередодні роковин повномасштабного вторгнення росії до України.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні здійснить давно запланований візит до України у вівторок, 21 лютого.
Про це повідомило італійське видання II Fatto Quotidiano.

Однак спершу вона прибуде до Варшави, де у прем'єр-міністерки запланована зустріч з польським колегою Матеушем Моравецьким. А уже у вівторок, 21 лютого, Джорджія Мелоні прибуде до України.

У Києві, за даними ЗМІ, Мелоні зустрінеться із Зеленським, щоб засвідчити підтримку Італією України, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом, і спільне з Францією передання протиракетного комплексу SAMP/T, який має бути готовий навесні.

Зміст пакета допомоги не розкривається, але, як йдеться в матеріалі Il Fatto Quotidiano, Італія не буде передавати Україні танки, бо не має їх у достатній кількості; також не буде обговорюватись відправлення винищувачів F-16.

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