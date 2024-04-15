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Допомога Україні досі обмежена, а росія досі має доступ до компонентів для ракет і дронів – Зеленський

15 квітня 2024, 08:33
Допомога Україні досі обмежена, а росія досі має доступ до компонентів для ракет і дронів – Зеленський
За тиждень окупанти використали проти України вже майже 130 "шахедів", а також понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб.

Допомога Україні досі обмежена, а росія досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. 

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив  Президент України Володимир Зеленський.

"У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів росії. У "шахедах" – також компоненти, вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви", - сказав глава держави.

Зеленський повідомив, що загалом за тиждень російські терористи використали проти України вже майже 130 "шахедів", більшість із яких вдалося збити, а також понад 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб.

"На жаль, із цим значно складніше. І це – тільки один тиждень", - додав Президент і наголосив, що Україна потребує систем ППО для протидії російській агресії.

Зеленський як приклад навів останні події на Близькому Сході, де завдяки єдності союзників і використанні сучасних систем ППО вдалося захистити життя цивільних.

"Ввесь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", - наголосив глава держави.

Зеленський підкреслив, що "не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору". 

"І те, що санкції проти росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки – те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу", - наголосив Президент.

війна в Україніросія окупантипідтримка УкраїниВолодимир Зеленський

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