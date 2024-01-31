Досягнення угоди щодо допомоги Україні є життєво важливим для авторитету ЄС – Мішель

Президент Європейської ради Шарль Мішель напередодні спеціального засідання, на якому вирішуватиметься питання надання багатомільярдної допомоги Україні, наголосив на важливості досягнення домовленості.

Про це йдеться у листі-запрошенні очільника Євроради до лідерів ЄС.

"Досягнення угоди є життєво важливим для нашого авторитету – і не в останню чергу для нашого зобов’язання надавати непохитну підтримку Україні. Відповідальність за пошук рішення та його реалізацію лежить на нас", – заявив Мішель.

За його словами, на засіданні лідери також скористаються можливістю для подальшого термінового розгляду усіх аспектів військової допомоги Україні. Це, зокрема, включає постачання боєприпасів відповідно до висновків Європейської Ради від березня 2023 року, а також коригування відповідних інструментів ЄС для швидшого надання допомоги, доповнюючи двосторонні зусилля.

На саміті планується обговорення ситуації на Близькому Сході, зокрема у Червоному морі.

"У світлі тривожних регіональних подій ми маємо розглянути питання безпеки, продовжувати заохочувати стриманість і обговорити заходи щодо запобігання подальшій ескалації у регіоні, особливо у Червоному морі. Крім того, маємо терміново сприяти покращенню жахливої гуманітарної ситуації в Газ", – наголосив Мішель.

Він додав, що лідери мають обговорити шляхи відновлення політичного процесу для вирішення проблеми двох держав, а саме єдиного життєздатного варіанту, який "принесе сталий мир як для ізраїльтян, так і для палестинців, а також посилить регіональну безпеку".

Нагадаємо, що 1 лютого відбудеться спеціальне засідання Європейської ради, під час якого лідери держав та урядів ЄС ухвалюватимуть рішення щодо внесення змін до багаторічного бюджету ЄС на 2024-2027 роки. Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 мільярдів євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.