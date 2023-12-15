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ПОЛІТИКА

Дипломатичні переговори між Польщею та Угорщиною: Підтримка України у центрі уваги

15 грудня 2023, 21:41
Дипломатичні переговори між Польщею та Угорщиною: Підтримка України у центрі уваги
Фото: Петер Сійярто (flickr.by/US_Department_of_State)
Зазначимо, що в повідомленні голови МЗС Угорщини про розмову немає жодної згадки про Україну.

Новопризначений міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п'ятницю провів розмову з угорським візаві Петером Сійярто, в якій зокрема згадав і про Україну.

Про це повідомляє польське МЗС.

Сікорський, як ідеться в повідомленні, привітав "позитивний підхід" угорської влади до початку переговорів про вступ до ЄС з Україною та Молдовою та наголосив, що підтримка Києва є пріоритетом для Польщі.

"В інтересах Польщі, щоб путін не завоював Україну", – цитує відомство главу польської дипломатії.

Сійярто на це заявив, що Угорщина повністю підтримує право України на суверенітет і територіальну цілісність, і "тим не менш" звернув увагу на становище угорської меншини в Україні та зосередився на проблемах масової міграції до Європи.

Зазначимо, що в повідомленні голови МЗС Угорщини про розмову немає жодної згадки про Україну.

Радослав Сікорський, який очолив зовнішньополітичне відомство в уряді Дональда Туска, раніше цього тижня, в перший день роботи на своїй посаді, провів телефонну розмову з українським колегою Дмитром Кулебою.

ПольщаУгорщинапідтримка України

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