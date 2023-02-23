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Джонсон висуватиметься на посаду генсека НАТО

23 лютого 2023, 20:41
Джонсон висуватиметься на посаду генсека НАТО
Фото: з вільних джерел
Експремʼєр вважає, що не обов’язково наступним генсеком має бути громадянин Євросоюзу.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висуватиме свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО.

Про це він заявив у ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини".

На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.

"Так, чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Я хочу сказати, шановні друзі, що я маю всім оголосити, що є такий задум. Хай ніхто не забуде, що такий кандидат тут є в резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить", - сказав Джонсон.

Експремʼєр вважає, що не обов’язково наступним генсеком має бути громадянин Євросоюзу.

"Я себе розглядаю, звісно. Дуже добра посада, важлива. Варто сказати, що ми маємо НАТО міцне як ніколи і винахідливе, жваве", - підкреслив політик.

Він також додав, що хоч би де він був, хоч би на якій посаді, він буде підтримувати Україну.

 

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