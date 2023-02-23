Джонсон висуватиметься на посаду генсека НАТО
Про це він заявив у ефірі загальнонаціонального телемарафону “Єдині новини".
На питання журналіста, коли він збирається очолити НАТО, Джонсон відповів, що це чудова думка.
"Так, чудова думка. Знаєте, якраз дуже вдала. Я хочу сказати, шановні друзі, що я маю всім оголосити, що є такий задум. Хай ніхто не забуде, що такий кандидат тут є в резерві. Цього разу я думаю, що мені поталанить", - сказав Джонсон.
Експремʼєр вважає, що не обов’язково наступним генсеком має бути громадянин Євросоюзу.
"Я себе розглядаю, звісно. Дуже добра посада, важлива. Варто сказати, що ми маємо НАТО міцне як ніколи і винахідливе, жваве", - підкреслив політик.
Він також додав, що хоч би де він був, хоч би на якій посаді, він буде підтримувати Україну.