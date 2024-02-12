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CУСПІЛЬСТВО

Еconomist: Як світова економіка протистоїть випробуванням війни та політичної кризи

12 лютого 2024, 14:31
Еconomist: Як світова економіка протистоїть випробуванням війни та політичної кризи
Фото: з вільних джерел
Прогнози щодо рецесії не справдилися. Зростання світового ВВП говорить про нечутливість до війн, катастроф і політичної нестабільності.

Світова економіка попри невизначеності та війни почуває себе цілком впевнено. Навпаки, останні фактичні показники статистик по всім континентам вказують на впевнене зростання в середньому до рівня 3% за рік. Таким чином військові конфлікти та відсутність впевненості у збереженні демократії у певних регіонах не є на заваді економічному зростанню.

Про це пише Еconomist.

"На початку 2023 року майже всі економісти вважали, що цього року має настати глобальна рецесія. Натомість світовий ВВП зріс приблизно на 3%. За певними маркерами можна бачити, що цього року прогрес продовжується тими ж темпами. Глобальна економічна активність приблизно така ж, як і в 2019 році",  – пише видання.

Рівень безробіття в найбагатших країнах, в основному об'єднаних колом ОЕСР є нижчим за 5%. Частка людей працездатного віку, які фактично працюють є найвищою за всі часи отримання відповідних статистичних показників. Інфляція поступово і впевнено гине, під тиском фіскальної політики провідних країн світу, включно зі США та ЄС. "Реальні і доходи домогосподарств у країнах великої сімки скоротилися на 4% у 2022 році, але зараз знову зростають", – уточнює стан справ в світової економіці Еconomist.

Чому світова економіка мирно живе з війнами та політичним струсами?

Оглядачі видання намагаються дати відповідь на це питання, аналізуючи зв'язок між інфляцією та діями споживачів. "Високі відсоткові ставки зуміли знизити інфляцію з пікового показника 10% до приблизно 6%. Це не тільки підвищує купівельну спроможність домогосподарств, це також стимулює їх, надихає. Досягнувши історичного мінімуму у 2022 році, споживча впевненість у багатих країнах різко зросла".

Оптимістичний сценарій, проте на думку оглядачів може змінитись, якщо поточні політичні конфлікти перетворюються на "гарячі", наприклад напруга між Китаєм та Тайванем переросте у воєнний конфлікт або транспортний коридор у Червоному морі буде остаточної повністю перекрито. Крім того, оглядачі звертають увагу на те, що в разі зростання кризи в українській війні це теж може стати "чорним лебедем" навіть для найстійкіших економік світу.

війнасвітова економіка

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