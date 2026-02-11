Ексголова MI6 назвав країну, яка рятує росію на тлі війни проти України
11 лютого 2026, 14:55
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Мур вважає, що армії рф буде важко заповнити рівень втрат, яких вона зазнала в Україні.
Президент росії путін уже програв би війну, розв'язану проти України, якби не підтримка з боку Китаю.
Про це заявив ексглава зовнішньої розвідувальної служби Великої Британії MI6 Річард Мур в інтерв'ю ведучій телеканала Sky News Ялді Хакім.
Мур зазначив, що у ЗМІ часто згадують Північну Корею, яка надала рф приблизно 12 тис. військовослужбовців для бойових дій у Курській області, або Іран, котрий забезпечив росію технологіями безпілотників. Утім, основна "вага" в цьому питанні належить Китаю, вважає він.
"путін уже б програв, якби не підтримка, яку він дістав від Китаю. Я маю на увазі, що зараз кількість жертв вражає", – заявив ексглава розвідувальної служби.
Мур нагадав, що лише у грудні росія втратила приблизно 30 тис. осіб під час бойових дій проти України.
"За один місяць. Це стільки ж, скільки вони втратили за 10 років кампанії в Афганістані. Тож втрати жахливі, й навіть росіянам буде важко заповнити такий рівень втрат", – додав він.
За словами Мура, Захід має підтримувати Україну, тому що, як він зазначив, "на кону стоїть безпека євроатлантичної системи".
"Це найсильніший виклик із часів Другої світової війни. І якщо ми не протистоїмо путіну й не забезпечимо, щоб путін не переміг в Україні, то його апетит буде тільки зростати", – наголосив ексглава розвідувальної служби.