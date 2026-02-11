Зеленський озвучив подальші плани армії рф

Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі, повідомив президент України.

Російські війська не готуються зупинятись, тому Україні треба продовжувати посилювати своє військо, зокрема й протиповітряну оборону.

Про це у Telegram написав президент України Володимир Зеленський.

"Російська армія не готується зупинитись – вони готуються воювати й надалі. І реально на захист життя працює лише наша сила, а це означає, що потрібно і надалі підтримувати та посилювати Україну", - заявив Зеленський. За словами глави держави, посилення ППО, пакети підтримки стійкості та відповідальність росії за те, що робиться, – це обовʼязкові передумови захисту життя.

"Безпека повинна бути, щоб був мир. Дякую всім, хто саме так діє та реально допомагає Україні", - додав президент України.

Нагадаємо, напередодні у західних медіа з’явилися повідомлення про можливу підготовку росією наступальних дій на півдні України у весняно-літній період. Для реалізації цих планів кремль має намір задіяти стратегічні резерви, формування яких триває з минулого року.