Орбан звинуватив Брюссель у "війні проти Угорщини"

11 лютого 2026, 13:13
Орбан звинуватив Брюссель у
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Прем'єр Угорщини вважає, що Брюссель ігнорує рішення народу країни.
План прийняття України до Європейського союзу вже 2027 року, який готує Брюссель, є "декларацією війни Угорщині".
 
Про це у соцмережі X написав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
 
Politico, посилаючись на дані дипломатів, писало, що план передбачає надання Україні місця в ЄС до проведення реформ, потрібних для набуття повних привілеїв членства. Коментуючи цю публікацію, Орбан описав ЗМІ як "офіційне видання брюссельської еліти" й назвав описані там ідеї "найновішим планом війни".
 
"Цей новий план є відкритою декларацією війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і сповнені рішучості усунути угорський уряд будь-якими засобами", – вважає прем'єр Угорщини.
 
Орбан звинуватив Броссель і Київ у тому, що вони нібито хочуть, щоб до влади в Угорщині прийшла опозиційна партія "Тиса", тому що за його словами, "тоді не буде більше вето, опору й можливості залишатися осторонь від їхнього конфлікту".
 
"У квітні цьогоріч угорці мають зупинити їх. "Фідес" – єдина сила, яка стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – додав прем'єр Угорщини.

 

