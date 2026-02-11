Орбан звинуватив Брюссель у "війні проти Угорщини"

План прийняття України до Європейського союзу вже 2027 року, який готує Брюссель, є "декларацією війни Угорщині".

"Цей новий план є відкритою декларацією війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу і сповнені рішучості усунути угорський уряд будь-якими засобами", – вважає прем'єр Угорщини.

Орбан звинуватив Броссель і Київ у тому, що вони нібито хочуть, щоб до влади в Угорщині прийшла опозиційна партія "Тиса", тому що за його словами, "тоді не буде більше вето, опору й можливості залишатися осторонь від їхнього конфлікту".

"У квітні цьогоріч угорці мають зупинити їх. "Фідес" – єдина сила, яка стоїть між Угорщиною і правлінням Брюсселя, і єдина гарантія суверенітету Угорщини", – додав прем'єр Угорщини.