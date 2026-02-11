Білий дім обговорив можливість захоплення танкерів з іранською нафтою

Адміністрація Трампа розглядала тиск на Тегеран через морські операції, але від ідеї відмовилися через ризики ескалації.

Посадовці з адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали можливість захоплення танкерів, які транспортують іранську нафту, однак зрештою вирішили не реалізовувати цей сценарій. Причиною стали побоювання щодо удару у відповідь з боку Ірану та можливих наслідків для світових нафтових ринків.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У Білому домі розглядали кілька варіантів посилення тиску на Тегеран з метою змусити його погодитися на угоду щодо обмеження ядерної програми. Серед них: можливість захоплення суден, які перевозять іранську нафту. За словами співрозмовників видання, потенційне блокування навантаження нафти в Ірані для підсанкційних танкерів могло б суттєво вдарити по ключовому джерелу доходів Тегерана. Водночас цей сценарій викликав значні суперечки серед американських посадовців через високі ризики військової ескалації.

У матеріалі йдеться, що Іран, ймовірно, відповів би на такі кроки захопленням танкерів, які перевозять нафту союзників США у регіоні, або навіть мінуванням Ормузької протоки. Через цей маршрут проходить до 25% світових поставок нафти, тому будь-яке загострення могло б призвести до різкого зростання цін на енергоносії та створити політичні проблеми для Білого дому. Джерела зазначають, що Міністерство фінансів США цього року запровадило санкції проти понад 20 суден, які перевозять іранську нафту. Це потенційно робить їх об’єктами для можливого затримання у разі ухвалення відповідного рішення.

Водночас американські посадовці наголошували, що реалізація такого сценарію потребувала б значних ресурсів. У разі захоплення танкера США довелося б перенаправляти персонал та, ймовірно, інші судна для супроводу іранської нафти до місця зберігання.

Представник Білого дому, коментуючи інформацію про можливість захоплення танкерів, заявив, що Трамп віддає перевагу дипломатичному шляху врегулювання, однак адміністрація має у своєму розпорядженні різні варіанти на випадок провалу переговорів.