Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

білорусь готує базу для "Орєшніка"

11 лютого 2026, 13:53
білорусь готує базу для
Фото: Getty Images
Супутники зафіксували нову техніку.
На території колишнього військового аеродрому Кричев-6 у білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу "Орєшнік".
 
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
 
На знімку від 9 лютого на території центрального військового табору видно шість машин, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці комплексу "Орєшнік". Водночас точно визначити їхній тип поки неможливо через недостатню якість зображень.
 
Крім того, на території зафіксували:
 
  • близько 25 військових машин різних типів;
  • кілька земляних насипів;
  • будівлю невідомого призначення;
  • будівництво ангарів для техніки.
 
Раніше американські дослідники з Мідлберійського коледжу також називали аеродром Кричев-6 можливим місцем базування "Орєшніка". Аналіз нових знімків підтверджує, що саме там могло бути зняте відео "бойового чергування" комплексу, яке раніше оприлюднили Міноборони росії та білорусі.
Білорусьвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Політика
Капустин Яр і Канатове. FP-5 Flamingo та комбінована атака ВКС росії – Том Купер
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 15:20
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Політика
Від донатів до схем. Як через криптовалюту підтримують війну росії – Сергій Макогон
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 12:00
Тиждень брехні Трампа. Як
Політика
Тиждень брехні Трампа. Як "гуманітарна пауза" стала прикриттям масованих ударів росії по Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 08 лютого 2026, 23:01
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється