білорусь готує базу для "Орєшніка"

Супутники зафіксували нову техніку.

На території колишнього військового аеродрому Кричев-6 у білорусі зафіксували активне розгортання військової бази. На нових супутникових знімках видно техніку, яка може належати ракетному комплексу "Орєшнік".

На знімку від 9 лютого на території центрального військового табору видно шість машин, які за розмірами та пропорціями відповідають техніці комплексу "Орєшнік". Водночас точно визначити їхній тип поки неможливо через недостатню якість зображень.

Крім того, на території зафіксували:

близько 25 військових машин різних типів;

кілька земляних насипів;

будівлю невідомого призначення;

будівництво ангарів для техніки.

Раніше американські дослідники з Мідлберійського коледжу також називали аеродром Кричев-6 можливим місцем базування "Орєшніка". Аналіз нових знімків підтверджує, що саме там могло бути зняте відео "бойового чергування" комплексу, яке раніше оприлюднили Міноборони росії та білорусі.