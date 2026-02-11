Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Здача Донецької області стане величезною помилкою для України – Келлог

11 лютого 2026, 12:51
джерело x.com/generalkellogg
Келлог закликав європейські країни усвідомити свою колективну силу на тлі війни в Україні.
Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог виступив із різкою заявою щодо можливих сценаріїв завершення війни. У той час як на Заході періодично лунають ідеї про обмін територій на мир, Келлог категорично відкинув це, вказавши на фатальні стратегічні наслідки такого кроку.
 
Про це пише Forbes.
 
"Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку – це правильна ідея", – заявив Келлог.
 
На його думку, будь-які компроміси по лінії фронту в Донецькій області не зупинять окупантів, а лише позбавлять Україну найважливішого оборонного рубежу. Келлог також торкнувся ролі Європи в завершенні війни, стверджуючи, що європейські країни недооцінюють свою колективну міць.
 
"Я дійсно вірю, що європейці і Європа набагато сильніші, ніж вони думають. Вони 75 років покладалися на те, що американці будуть поруч. І ми будемо поруч. Ми завжди будемо поруч", – сказав він.
 
Однак екс-спецпосланець США додав, що зростаючі можливості Європи можуть вплинути на розрахунки Росії: "Якщо європейці згуртуються і будуть діяти спільно, вони стануть дуже, дуже сильною колективною силою". Також, відповідаючи на питання про перспективи миру, Келлог заявив, що конфлікт, можливо, наближається до вирішальної фази.
 
"Я думаю, ми рухаємося, можливо, до останніх стадій мирного процесу", – зазначив він.
 
Генерал припустив, що прогрес може настати після закінчення холодного сезону:
 
"Україна повинна пережити цю зиму, і тоді перевага повернеться до вас. Я думаю, путін побачить це, і я вважаю, що з часом він не зможе продовжувати в тому ж дусі".
 
Келлог протиставив мотивацію двох армій, підкресливши, що у путіна армія, що складається в основному з людей, яким він платить, у України є армія, яка "бореться за свою націю". Тому, за його словами, українці, які покинули країну, повинні повернутися.
 
"Їм потрібно повернутися і боротися за Україну. І насправді вони побудують Україну кращою, ніж вона була раніше", - підкреслив Келлог.

 

війна в УкраїніКіт Келлогросія окупанти

