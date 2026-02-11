Здача Донецької області стане величезною помилкою для України – Келлог

Келлог закликав європейські країни усвідомити свою колективну силу на тлі війни в Україні.

Колишній спецпосланець США з питань України, генерал-лейтенант у відставці Кіт Келлог виступив із різкою заявою щодо можливих сценаріїв завершення війни. У той час як на Заході періодично лунають ідеї про обмін територій на мир, Келлог категорично відкинув це, вказавши на фатальні стратегічні наслідки такого кроку.

"Я один з тих, хто не вважає, що віддавати землі в Донецьку – це правильна ідея", – заявив Келлог.

На його думку, будь-які компроміси по лінії фронту в Донецькій області не зупинять окупантів, а лише позбавлять Україну найважливішого оборонного рубежу. Келлог також торкнувся ролі Європи в завершенні війни, стверджуючи, що європейські країни недооцінюють свою колективну міць.

"Я дійсно вірю, що європейці і Європа набагато сильніші, ніж вони думають. Вони 75 років покладалися на те, що американці будуть поруч. І ми будемо поруч. Ми завжди будемо поруч", – сказав він.