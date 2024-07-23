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Ексрадник Трампа вважає, що якщо той стане президентом, Кім Чен Ин спробує відновити їхню дружбу

23 липня 2024, 21:07
Ексрадник Трампа вважає, що якщо той стане президентом, Кім Чен Ин спробує відновити їхню дружбу
Фото: Reuters
Колишній президент США тричі зустрічався з лідером КНДР у 2018-2019 роках.
Колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки, відставний генерал-лейтенант Герберт Макмастер вважає, що якщо Трамп знову стане президентом США, то лідер Північної Кореї Кім Чен Ин намагатиметься відновити товариські стосунки з ним.
 
Про це Макмастер заявив під час онлайн-дискусії "Стримування осі агресорів" організованій Гудзонівським Інститутом, передає "Голос Америки".
 
"Якщо Дональд Трамп стане президентом ви відразу побачите, що Кім Чен Ин спробує відновити їхній "броманс". Він скаже: "Гей, я маю для вас угоду. Я відповім на ваш заклик до скорочення озброєнь І в обмін на це Збройні сили США залишать Корейський півострів і просто дозволять мені мати лише кілька ядерних боєприпасів", - заявив ексрадник. 
 
Державна інформагенція Північної Кореї KCNA нещодавно повідомила, що "не сподівається на потепління відносин із США, навіть якщо президентом знову стане Трамп".
 
Попри це Макмастер вважає, що на нову домовленість із Кімом у разі перемоги на президентських виборах Трамп не піде. Ця угода буде схожа на невдалу, на його думку, угоду між Іраном та США (йдеться про ядерну угоду 2015 року, коли США і західні союзники погодились зняти санкції з Ірану в обмін на обмеження його ядерної програми).
 
На думку Макмастера Північна Корея, Іран, а також росія та Китай намагаються витіснити Сполучені Штати із критично важливих регіонів у світі і встановити там своє домінування. І усі вони між собою співпрацюють. Так, КНДР прагне встановити "червоний прапор" над усім Корейським півостровом, Іран - прагне знищити Ізраїль, Китай - відновити контроль над Тайванем, а росія - "відновити свою імперію".
 
"росія хоче відновити себе як велику державу і відновити російську імперію. Уявіть собі, що путін - це Катерина Велика тільки без спідниці і підборів", - додав Макмастер.
 
Він також розкритикував адміністрацію Джо Байдена та інших західних союзників за помилки, які, на його думку, призвели до того, що путін наважився напасти на Україну.
 
"Ми забрали наші кораблі з Чорного моря. Ми призупинили летальну допомогу Україні. Потім ми евакуювали наших радників, евакуювали і "потопили" наше посольство в Києві. У поєднанні з катастрофічною капітуляцією в Афганістані перед терористами тепер ви можете зрозуміти, чому існує таке відчуття слабкості. Ви розумієте, чому є такий поштовх до об'єднання цієї осі агресорів, тому що вони думають, що з нами покінчено", - пояснив Максмастер.
Дональд ТрампКім Чен Инвійна в Україніросія окупанти

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