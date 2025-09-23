Ердоган не вірить у швидке закінчення війни росії проти України
23 вересня 2025, 14:07
Фото: aa.com.tr
Президент Туреччини впевнений, що Європа продовжить допомагати Україні.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вважає, що швидкого закінчення війни росії проти України чекати не варто.
Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News.
Він висловив жаль і наголосив, що "обидві сторони зазнають величезних втрат".
"Я вірю, що [допомога країн Європи Україні] триватиме. І водночас Сполучені Штати – я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити", – сказав Ердоган.
За його словами, позиція Туреччини полягає в тому, щоб підтримувати конструктивні відносини як з Україною, так і з росією.