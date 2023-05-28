Ердоган прагне закріпити перемогу у другому турі президентства Туреччини – Bloomberg

Чинний президент посилив націоналістичну та консервативну риторику.

Лідер країни, який найдовше перебуває при владі, посилив націоналістичну, консервативну риторику за допомогою потужної медіа-машини.

Про це пише Bloomberg.

69-річний Ердоган кинув виклик соціологічним опитуванням, які прогнозували незначну перемогу його опонента, 74-річного Кемаля Кілічдароглу, у першому турі президентських виборів два тижні тому. Тепер вони зустрінуться у другому турі виборів у неділю, причому перевага буде на боці чинного президента після того, як правлячий альянс на чолі з його Партією справедливості і розвитку зберіг більшість у парламенті.

Влада президента виглядає непохитною, незважаючи на найгірше за останні десятиліття падіння вартості життя і звинувачення в недбалості після катастрофічних землетрусів, що забрали життя понад 50 тис. людей у лютому. Він також здобув похвалу виборців за лідерство в забезпеченні поставок зерна з України і за те, що протистояв союзникам по НАТО, таким як США, щодо заявки Швеції на членство в Альянсі.

Кілічдароглу зосередив свою кампанію на відновленні довіри до Туреччини серед міжнародних інвесторів, припиненні авторитарного стилю керівництва та викоріненні корупції в державних установах. Його перемога означала б кінець диктату Ердогана, який вважав, що єдиним способом боротьби з інфляцією є зниження, а не підвищення процентних ставок. Однак зараз це виглядає менш імовірним.

За допомогою державної медіа-машини Ердоган посіяв розкол серед опозиційного альянсу. Правлячий лідер Туреччини подвоїв націоналістичну, релігійну риторику, щоб мобілізувати своїх виборців і прихилити до себе маргінальних ісламістів і правих, одночасно звинувачуючи опозицію в нездатності боротися з тероризмом. Він також зіграв на відразі електорату до широких коаліцій після краху урядів у 1990-х роках.

Ердоган виявився більш переконливим, ніж Кілічдароглу, вважає Джан Сельчукі, керуючий директор соціологічної компанії Istanbul Economics Research. "Йдеться про довіру, а Ердогану вдалося завоювати довіру, перебуваючи при владі протягом 20 років", – сказав він.

Лідер Туреччини встановив більший контроль над медіа-ландшафтом, а провідні телеканали присвячують ефірний час переважно його інтерв'ю та мітингам. Він також домінував у містах з банерами і своїми фотографіями, що супроводжувалися коментарями "Потрібний час, потрібна людина".

Під час своїх мітингів і десятків телевізійних інтерв'ю Ердоган нав'язував більш консервативним виборцям, які потрібні йому для перемоги, наратив про те, що Кілічдароглу та його союзники є умиротворителями курдських бойовиків і прихильниками ЛГБТК. Ердоган заявив, що сподівається, що його "патріотичний, націоналістичний народ провчить опозицію" біля виборчих урн.

Кілічдароглу неодноразово заявляв, що засуджує всі форми тероризму, а також посилив свою націоналістичну риторику, пообіцявши вигнати з країни мігрантів. Йому вдалося отримати підтримку невеликої правої партії "Зафер", хоча небезпека полягає в тому, що він відштовхує частину курдської підтримки, яку він отримав у першому турі.

Він також намагався посилити побоювання деяких виборців щодо виборчого альянсу Ердогана, до якого входять маргінальні ісламістські партії. Для багатьох світських турків це голосування є референдумом з наслідками для повсякденного життя під владою дедалі більш авторитарного проісламського уряду.

"Що станеться, коли прийде менталітет, який дивиться на наших дочок злими очима?" – Запитує Кілічдароглу. – "Не забувайте, що ви голосуєте не за мене, а за свою доньку".

Нагадаємо, Сьогодні в Туреччині проходить другий тур президентських виборів - вперше в історії країни. Як і під час першого туру, чинний президент Реджеп Таїп Ердоган роздавав своїм прихильникам гроші і подарунки.