ПОЛІТИКА

Естонія пропонує закрити Шенген для російських учасників війни в Україні

29 січня 2026, 13:41
Естонія пропонує закрити Шенген для російських учасників війни в Україні
Фото: Scanpix / Postimees
Пропозиція має превентивний характер і покликана захистити безпеку європейців.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в четвер на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі представить пропозицію заборонити в’їзд до Шенгенської зони всім, хто служив у складі російської армії і брав участь у бойових діях на території України.

Про це пише медіа організація Politico

Ініціатива Естонії обґрунтована не лише моральними міркуваннями, а й питаннями безпеки. За словами Тсахкни, серед потенційних російських туристів у Шенгенській зоні можуть опинитися тисячі колишніх солдатів з бойовим досвідом, у тому числі ті, хто до мобілізації відбував покарання у в’язниці.

"Ми зобов’язані захищати безпеку наших громадян і суспільства. У військовослужбовців із бойовим досвідом, серед яких є особи з антиєвропейськими поглядами, немає місця у вільній Європі", - наголосив Тсахкна.

Естонські дипломати зазначили, що після початку повномасштабної війни росії проти України кількість туристичних віз для росіян скоротилася, але минулого року знову зросла до 500 тисяч, причому 80% із них видали Франція, Італія, Греція та Іспанія.

Водночас чинний Шенгенський візовий кодекс не передбачає обов’язкового декларування служби у російській армії чи участі у війні, тож потенційно такі особи можуть отримати візу.

Естонія вже заборонила в’їзд 261 росіянину, який воював в Україні, і вважає, що аналогічні обмеження мають охоплювати десятки, якщо не сотні тисяч осіб. Для цього потрібно змінити візові правила, що може ініціювати лише Європейська комісія за погодженням з Радою ЄС.

Естонські дипломати також наголосили на превентивному ефекті такої заборони: вона може змусити російських громадян двічі подумати, перш ніж брати участь у війні проти України.

 
РосіявійнаЕстонія

Більше публікацій

