Естонія просить ЄС зосередитися на купівлі боєприпасів для України

Уряд країни наголосив саме на такому механізмі на противагу тому, щоб надсилати наявні запаси.

Естонія закликає Європейський союз зосередитися на закупівлі боєприпасів для України. Уряд країни наголосив саме на такому механізмі на противагу тому, щоб надсилати наявні запаси.



Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур, передає Bloomberg.

Він наголосив, що обсяги виробництва боєприпасів у Європі наразі є недостатніми як для постачання Україні, так і для поповнення запасів у довгостроковій перспективі. Міністр зауважив, що росія за один день розстрілює місячне виробництво артилерійських снарядів у Європі.



"Ми, звісно, повинні надати 155-мм боєприпаси і з наявних запасів, але попит стимулює пропозицію тільки тоді, коли з промисловістю підписуються нові контракти", - написав міністр у листі до глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Борреля.

Він додав, що закупівлі можуть здійснюватися не тільки органом ЄС, а й державою-членом, що діє від імені блоку, якщо це буде більш швидким рішенням.