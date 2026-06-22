Естонія розгорнула перший комплекс ППО IRIS-T

На авіабазі Емарі заступив на бойове чергування перший комплекс протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.

В Естонії на авіабазі Емарі заступив на бойове чергування перший комплекс протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.

Про це повідомляє естонський мовник ERR, посилаючись на Генштаб Сил оборони Естонії.

У збройних силах країни раніше не було аналогічних систем, тож новий комплекс суттєво посилить можливості ППО. IRIS-T здатна уражати літаки, вертольоти та крилаті ракети на відстані в десятки кілометрів.

Після укладання контракту естонські військові проходили підготовку, зокрема в Україні, де система IRIS-T уже використовується в бойових умовах.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що досвід війни в Україні підтвердив ключову роль сучасної протиповітряної оборони для захисту інфраструктури та військ.

Вартість закупівлі систем ППО середньої дальності становить близько 400 млн євро. Наступні комплекси IRIS-T мають надійти до Естонії у другій половині року.

Зранку понеділка ми писали, що в Естонії знайшли український безпілотник з бойовою частиною.