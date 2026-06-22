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Естонія розгорнула перший комплекс ППО IRIS-T

22 червня 2026, 19:32
Естонія розгорнула перший комплекс ППО IRIS-T
Фото: з вільного доступу
На авіабазі Емарі заступив на бойове чергування перший комплекс протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T.

В Естонії на авіабазі Емарі заступив на бойове чергування перший комплекс протиповітряної оборони середньої дальності IRIS-T. 

Про це повідомляє естонський мовник ERR, посилаючись на Генштаб Сил оборони Естонії.

У збройних силах країни раніше не було аналогічних систем, тож новий комплекс суттєво посилить можливості ППО. IRIS-T здатна уражати літаки, вертольоти та крилаті ракети на відстані в десятки кілометрів.

Після укладання контракту естонські військові проходили підготовку, зокрема в Україні, де система IRIS-T уже використовується в бойових умовах.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур зазначив, що досвід війни в Україні підтвердив ключову роль сучасної протиповітряної оборони для захисту інфраструктури та військ.

Вартість закупівлі систем ППО середньої дальності становить близько 400 млн євро. Наступні комплекси IRIS-T мають надійти до Естонії у другій половині року.

Зранку понеділка ми писали, що в Естонії знайшли український безпілотник з бойовою частиною.

 
ЕстоніяППОIRIS-T

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