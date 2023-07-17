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ПОЛІТИКА

Естонія та Литва заявляють, що країни Балтії від'єднаються від російської енергосистеми на початку 2025 року

17 липня 2023, 17:44
Естонія та Литва заявляють, що країни Балтії від'єднаються від російської енергосистеми на початку 2025 року
Фото: epa/vostock-photo
Естонія, на відміну від Литви, не має наміру від'єднуватися від БРЕЛЛ раніше.

Країни Балтії, які розглядали можливість від'єднатися від російської енергосистеми на початку 2024 року, зроблять це на початку 2025-го. 

Про це заявила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас та генеральний директор литовського оператора електромереж Litgrid Рокас Масюліс, повідомляє Reuters.

"Як компроміс, ми погоджуємося наблизити цей термін на рік. Отже, виходимо на початок 2025 року. Я розумію, що Литва хоче зробити це швидше, але питання в тому, що... Естонія заплатить за це [більш раннє відокремлення] найвищу ціну з точки зору вартості, а також з точки зору ризиків відключень", – сказала Каллас в інтерв'ю агентству Reuters в кулуарах саміту НАТО у Вільнюсі минулого тижня. 

Вона зазначила, що про відокремлення буде оголошено в серпні 2024 року в офіційній заявці до об'єднаних операторів енергосистем країн Балтії, росії та білорусі, які приєднані до так званого енергетичного кола БРЕЛЛ (білорусь, росія, Естонія, Латвія, Литва). 

За словами керівника литовського оператора електромереж Litgrid Рокаса Масюліса, Литва слідуватиме графіку, якому віддає перевагу Естонія, оскільки вона не може відокремитися самостійно.

"Ми пов'язані ланцюгом [з Естонією]. Ми бачимо, що відбувається в Україні, де гинуть люди і продовжують падати бомби – я не думаю, що це правильний вибір – продовжувати співпрацювати з агресором тільки тому, що це економить кілька центів", – сказав Масюліс, додавши, що Литва продовжуватиме просити своїх сусідів від'єднатися швидше.

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