ФБР допомагає Україні збирати докази військових злочинів російської армії

Україна збирає інформацію про військові злочини та їх виконавців спільно з ФБР та іншими компаніями Сполучених Штатів.

Україна співпрацює з Федеральним бюро розслідувань США і американськими компаніями з метою зібрати докази військових злочинів російських окупантів.

Про це пише Reuters.

"Збір цих даних, аналіз цих даних, робота з цими даними – це те, в чому ФБР має досвід", – заявив спеціальний агент ФБР Олексій Кобзанець.

Така робота включає вивчення інформації з мобільних телефонів, судово-медичний аналіз зразків ДНК, аналіз частин тіла, зібраних на полях битв.

"Наступний крок – робота з національними постачальниками послуг у США та передача цієї інформації… отримання інформації про абонента, отримання інформації про геолокацію, де це можливо", – Кобзанець.

Федеральне бюро розслідувань протягом останніх півтора року працювало над тим, аби допомогти Україні ідентифікувати російських колаборантів і шпигунів, які діють в країні.