Федоров озвучив деталі оборонного пакета "Рамштайну" на €32 млрд

За його словами, загальний обсяг анонсованої військової допомоги становить майже $38 мільярдів і передбачає довгострокову спільну роботу союзників для посилення обороноздатності України.

Партнери України під час засідання у форматі "Рамштайн" підтвердили один із найбільших бюджетів підтримки — майже €32 мільярди. Окремо передбачене фінансування боєприпасів, підготовки військових та інших потреб оборони.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров.

Понад €5 мільярдів уже оформлено у вигляді конкретних пакетів. Зокрема, більш ніж €2,11 мільярда спрямують на українські дрони, понад €421 мільйон — на ініціативу PURL, ще майже €1,7 мільярда — на протиповітряну оборону.

Суттєві внески оголосили ключові союзники. Велика Британія виділяє €574 мільйони на ППО, €172 мільйони — на PURL і загалом планує надати майже €4 мільярди військової допомоги Україні у 2026 році. Німеччина надає щонайменше €1 мільярд на закупівлю дронів і фінансує проєкти ППО та дронових підрозділів у межах свого бюджету допомоги Україні на €11,5 мільярда. Данія збільшує військову допомогу на €358 мільйонів — до приблизно €1,7 мільярда у 2026 році.

Норвегія виділила майже €6 мільярдів на 2026 рік, з них €1,18 мільярда — на дрони, майже €600 мільйонів — на ППО, €168 мільйонів — на артилерію та €105 мільйонів — на PURL. Словенія оголосила пакет допомоги на €4,22 мільйона.

Нідерланди пообіцяли спрямувати щонайменше 0,25% ВВП на оборону України та €90 мільйонів на PURL. Бельгія виділить €1 мільярд військової допомоги цього року. Швеція оголосила пакет на €1,2 мільярда і €100 мільйонів на PURL — загалом €3,7 мільярда допомоги цьогоріч.

Іспанія надасть €1 мільярд у 2026 році. Канада виділяє €42 мільйони на «данську модель» закупівель і €37 мільйонів на медичну допомогу. Ісландія спрямує €6,74 мільйона на PURL та €2 мільйони на закупівлю озброєння через інший фонд.

Країни Балтії також підтвердили підтримку: Литва виділяє €223 мільйони цього року, а Латвія та Естонія планують спрямовувати щонайменше 0,25% свого ВВП на посилення української оборони.

Крім того, Австралія оголосила про новий внесок у PURL, Португалія — про внески в PURL і «чеську ініціативу», а також передачу бронетехніки й дронів. Туреччина також зробить внесок для посилення української ППО.

PURL — це механізм, створений США та НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати американське озброєння для України через спільні внески. Станом на кінець грудня партнери вже акумулювали $4,18 мільярда в межах цієї ініціативи.