ПОЛІТИКА

Партнери України оголосили про майже $38 млрд військової допомоги на "Рамштайні"

12 лютого 2026, 21:36
Партнери України оголосили про майже $38 млрд військової допомоги на
Фото: Укрінформ
Значну частину коштів спрямують на посилення протиповітряної оборони.

На 33-му засіданні Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" партнери анонсували військову допомогу на майже 38 мільярдів доларів.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров під час пресконференції.

За його словами, значну частину коштів спрямують на посилення протиповітряної оборони, закупівлю безпілотників, зокрема перехоплювачів, а також на розвиток дроново-штурмових підрозділів. Федоров наголосив, що якість та структура допомоги партнерів "змінюється на очах".

Окремо Нідерланди, Велика Британія, Норвегія та Швеція оголосили про спільний внесок у розмірі 420 мільйонів євро на закупівлю американської зброї для України за програмою PURL — механізмом, створеним США та НАТО для придбання озброєння через спільні внески союзників. Крім того, Нідерланди передадуть Україні симулятори F-16 для підготовки пілотів.

Велика Британія заявила про найбільший пакет підтримки за всю історію співпраці з Україною — 500 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 680 мільйонів доларів). Як повідомив міністр оборони Британії Джон Гілі, 150 мільйонів фунтів підуть на перехоплювачі PURL Air Defense, ще 400 мільйонів — на тисячу легких багатоцільових ракет та 1200 ракет ППО.

Гілі також нагадав, що у 2025 році у форматі "Рамштайн" було зібрано 45 мільярдів доларів військової допомоги для України, і цього року партнери мають "досягти кращих результатів та підвищити свої амбіції".

Найближчим часом Україна отримає 35 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. З них 30 нададуть держави-члени Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), ще п’ять — додатково передасть Німеччина.

Рамштайн підтримка України війна Михайло Федоров

