Україна отримає 35 ракет для систем Patriot найближчими днями – Пісторіус

За словами Пісторіуса, наприкінці зустрічі він запропонував, щоб Німеччина передала Україні п’ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 за умови, що інші партнери сукупно нададуть ще 30 таких ракет.

Найближчим часом Україна отримає 35 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. З них 30 нададуть держави-члени Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), ще п’ять — додатково передасть Німеччина.

Про це 12 лютого після засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами Пісторіуса, наприкінці зустрічі він запропонував, щоб Німеччина передала Україні п’ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 за умови, що інші партнери сукупно нададуть ще 30 таких ракет.

"Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів. Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати, що ми на правильному шляху", — наголосив міністр.

Пісторіус також нагадав, що Україні необхідно щонайменше 50 мільярдів доларів у 2026 році для забезпечення самозахисту. За його словами, разом із міністрами оборони США та України і генсеком НАТО Марком Рютте він звернувся до партнерів із закликом посилити підтримку Києва.

Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що триває робота зі США для контрактування ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot. Зараз українським воїнам не вистачає таких перехоплювачів.

"Сьогодні наш колега Борис (Пісторіус - ред.) проявив фантастичну ініціативу, і я вірю, що це допоможе нам незабаром отримати додаткові ракети PAC-3, разом із тим, що ми отримаємо через (програму - ред.) PURL", - додав він.

Федоров зазначив, що сьогодні партнери України оголосили про виділення 500 млн доларів на програму PURL. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю ракет PAC-3 у США.

"Ви бачите, що росія запускає до 20 балістичних ракет... тобто близько сотні ракет за одну атаку. І я не думаю, що у світі існує система ППО, яка готова до боротьби з такою кількістю ракет. Тому наша мета - знайти ракети PAC-2, PAC-3", - сказав український міністр.

Німецький міністр висловив задоволення результатами засідання "Рамштайну", зокрема оголошенням міністра оборони Великої Британії Джона Гілі про 35 мільярдів євро військової допомоги Україні від учасників формату у 2026 році.