Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Україна отримає 35 ракет для систем Patriot найближчими днями – Пісторіус

12 лютого 2026, 20:51
Україна отримає 35 ракет для систем Patriot найближчими днями – Пісторіус
За словами Пісторіуса, наприкінці зустрічі він запропонував, щоб Німеччина передала Україні п’ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 за умови, що інші партнери сукупно нададуть ще 30 таких ракет.

Найближчим часом Україна отримає 35 ракет-перехоплювачів до систем протиповітряної оборони Patriot. З них 30 нададуть держави-члени Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), ще п’ять — додатково передасть Німеччина.

Про це 12 лютого після засідання "Рамштайну" у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

За словами Пісторіуса, наприкінці зустрічі він запропонував, щоб Німеччина передала Україні п’ять додаткових ракет-перехоплювачів PAC-3 за умови, що інші партнери сукупно нададуть ще 30 таких ракет.

"Ми всі знаємо, що йдеться про порятунок життів. Це питання днів, а не тижнів чи місяців. Тож можу сказати, що ми на правильному шляху", — наголосив міністр.

Пісторіус також нагадав, що Україні необхідно щонайменше 50 мільярдів доларів у 2026 році для забезпечення самозахисту. За його словами, разом із міністрами оборони США та України і генсеком НАТО Марком Рютте він звернувся до партнерів із закликом посилити підтримку Києва.

Зі свого боку міністр оборони України Михайло Федоров розповів, що триває робота зі США для контрактування ракет PAC-2 і PAC-3 для Patriot. Зараз українським воїнам не вистачає таких перехоплювачів.

"Сьогодні наш колега Борис (Пісторіус - ред.) проявив фантастичну ініціативу, і я вірю, що це допоможе нам незабаром отримати додаткові ракети PAC-3, разом із тим, що ми отримаємо через (програму - ред.) PURL", - додав він.

Федоров зазначив, що сьогодні партнери України оголосили про виділення 500 млн доларів на програму PURL. Ці кошти, зокрема, підуть на закупівлю ракет PAC-3 у США.

"Ви бачите, що росія запускає до 20 балістичних ракет... тобто близько сотні ракет за одну атаку. І я не думаю, що у світі існує система ППО, яка готова до боротьби з такою кількістю ракет. Тому наша мета - знайти ракети PAC-2, PAC-3", - сказав український міністр.

Німецький міністр висловив задоволення результатами засідання "Рамштайну", зокрема оголошенням міністра оборони Великої Британії Джона Гілі про 35 мільярдів євро військової допомоги Україні від учасників формату у 2026 році.

НімеччинаБорис ПісторіусPatriotвійнаМихайло ФедоровРамштайнППО

Останні матеріали

Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 2 – Марк Леонард
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 16:35
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Бізнес & Фінанси
ШІ-переполох на ринку акцій. Нова стратегія Волл-стріт – скидати акції, що потрапили під приціл штучного інтелекту – Bloomberg
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 12:30
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Політика
Економічні обіцянки без результату. Американці втрачають довіру до республіканців – Wall Street Journal
Переклад iPress – 12 лютого 2026, 08:49
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Політика
Нові праві та класова боротьба: анатомія глобальної політичної революції. Частина 1 – Марк Леонард
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 16:46
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Політика
Новий підхід США до Китаю. Чотири фатальні проблеми, які можуть зруйнувати стратегію – Хел Брендс
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 11:49
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Політика
Україна в ЄС у 2027 році. П'ять кроків, які мають бути зроблені вже зараз – Politico
Переклад iPress – 11 лютого 2026, 07:37
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Політика
План Джеффрі Епштейна щодо 4chan. Месія Трамп і зародження правої конспірології, спрямованої проти демократів – Byline Times
Переклад iPress – 10 лютого 2026, 14:13
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Анонсований росіянами великий наступ на Сумщині не відбувся. На південному сході – повільне нарощування тиску – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 лютого 2026, 23:38
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється