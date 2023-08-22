Фільтроване vs нефільтроване: яке пиво краще?

Від розмаїття пива, яке пропонують вітчизняні та закордонні виробники, очі розбігаються. Варіантів – на будь-який смак, зокрема й за методом фільтрації. За цією характеристикою розрізняють фільтроване і нефільтроване пиво. І саме цей критерій є одним із головних при виборі напою. Який із цих варіантів кращий, смачніший і корисніший? Розповідаємо.

На що впливає ступінь фільтрації пива?

Суть фільтрації напою полягає в очищенні його від частинок дріжджів та інших органічних мікродомішок. Завдяки цьому продукт краще й довше зберігається. При виготовленні фільтрованого варіанту зазвичай застосовують 2-3 ступені очищення. На останньому етапі рідину очищають від домішок розміром до 0,5 мікрона.

Технологія виготовлення нефільтрованого пива також передбачає етап очищення. Проте вона лише одна й очищає рідину від частинок розміром до 3 мкм.

Таким чином, головна відмінність між фільтрованим і нефільтрованим напоєм – у кількості продуктів бродіння. Однак саме цей критерій визначає термін зберігання напою та його смакові властивості. Таким чином, нефільтрований продукт псується швидше, але має більш насичений глибокий смак з відчутними нотками солоду і хмелю.

Інші переваги нефільтрованого пива:

містить більше вітамінів (особливо групи B) та мінералів, ніж нефільтроване;

багате на корисні амінокислоти;

при споживанні в розумних дозах може зміцнювати стінки судин.

А ось у чому нефільтроване пиво поступається фільтрованому, то це кількістю сортів. Однак тут багато залежить від того, де купувати пінне. Скажімо, в онлайн-гіпермаркеті Novus є майже 20 різновидів такого напою від найпопулярніших українських і закордонних броварів. А при такому виборі навіть найпалкіший пивоман знайде для себе гідний варіант.

На що ще звертати увагу, вибираючи пінний напій?

Крім критерію «фільтроване/нефільтроване», при виборі пінного важливі й деякі інші властивості. Щоби напій не розчарував своїм смаком і якістю, варто звертати увагу на склад продукту. В натуральному повинні бути лише вода, хміль, дріжджі та солод. Якщо на етикетці є позначка «пивний продукт», то зі справжнім пінним у нього мало спільного.

Також слід звернути увагу на міцність напою. Якісний продукт може містити від 3 до 14% алкоголю. Більша цифра може свідчити про штучно доданий спирт.

Ще один критерій – умови зберігання продукту в магазині. Нефільтровані сорти повинні стояти в прохолодному місці, захищеному від прямого сонця. Недотримання цих правил погіршує якість та смак пінного.

Сподіваємося, ці поради допоможуть вам вибрати пиво за своїм смаком. А якщо надумаєте купувати цей напій у Novus, то майте на увазі, що там мешканці Києва та передмістя можуть замовити пиво в будь-якій кількості онлайн з адресним доставленням. Зручно, правда ж?