Фінляндія контактує з Китаєм та росією щодо розслідування трубопроводу в Балтійському морі – Reuters

8 жовтня на Balticconnector відбулася розгерметизація.

Влада Фінляндії зв'язалася з Китаєм та росією з приводу розслідування аварії на газопроводі Balticconnector, що сталася 8 жовтня.

Про це Міністерство закордонних справ Фінляндії заявило в коментарі Reuters.

Міністерство звернулося до Китаю за допомогою у встановленні контакту з судном NewNew Polar Bear, яке знаходилося в районі Balticconnector у момент початку витоку.

При цьому МЗС Фінляндії зв'язалося з російською владою, щоб "заявити про серйозність питання" та повідомити про початок розслідування.

У свою чергу президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що Балтійське море потрібно закрити для судноплавства, якщо слідство встановить, що до аварії на фінсько-естонському газопроводі Balticconnector причетна росія.

Рінкевичс вважає, що країнам НАТО потрібно дочекатися результатів розслідування, перш ніж запроваджувати якісь зміни. Лідер Латвії нагадав, що союзники по НАТО вже посилили патрулювання у Балтійському морі.

"Але якщо буде чітко доведено, що це росія, має бути обговорення того, що для захисту нашої критичної інфраструктури треба говорити, що ми можемо закрити Балтійське море", - сказав Рінкевичс.

Нагадаємо, у ніч на 8 жовтня на Balticconnector відбулася розгерметизація. Однією з версій є навмисне пошкодження газопроводу. Фінські ЗМІ вже неодноразово припускали, що до інциденту причетна росія.