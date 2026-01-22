Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фінляндія сумнівається у готовності росії до мирних домовленостей

22 січня 2026, 12:53
Фінляндія сумнівається у готовності росії до мирних домовленостей
Олександр Стубб. Фото: astanafans.com
У зв’язку з цим він наголосив на необхідності подальшого посилення підтримки Києва.

Президент Фінляндії Олександр Стубб висловив сумнів, що росія погодиться на 20-пунктний мирний план, який обговорюється як основа для завершення війни проти України. У зв’язку з цим він наголосив на необхідності подальшого посилення підтримки Києва.

Про це Стубб заявив під час "українського сніданку" на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, повідомляє The Guardian.

За словами президента Фінляндії, Україна, США та європейські партнери здатні домовитися про "хороший пакет" рішень, який може забезпечити міцний і справедливий мир. Водночас він зазначив, що позиція москви викликає серйозні побоювання, і немає впевненості, що росія піде на такі домовленості. У цьому питанні Стубб погодився з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Стубб підкреслив, що підтримка України має залишатися пріоритетом для Заходу. Він також наголосив, що Фінляндія як новий член НАТО може відігравати важливу роль у зміцненні безпеки в Арктичному регіоні.

Окремо президент Фінляндії зупинився на стратегічних цілях президента рф владіміра путіна, які, за його оцінкою, зазнали провалу. Зокрема, росія не змогла захопити Україну та включити її до свого складу, а в майбутньому Україна, переконаний Стубб, стане членом Європейського Союзу.

Також кремль намагався зупинити розширення НАТО, проте результатом стали вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу, що фактично подвоїло протяжність кордону росії з країнами НАТО. Крім того, спроби москви посилити свій глобальний вплив не мали успіху, про що, за словами Стубба, свідчить ситуація в Центральній Азії, на Південному Кавказі, а також в Ірані та Венесуелі.

"Це не зовсім історія успіху з точки зору кремля", — зазначив він.

Президент Фінляндії також відкинув твердження про перемогу росії у війні. За його словами, рф щодня втрачає близько тисячі військових, тоді як російська економіка стикається з серйозними труднощами через високу інфляцію та процентні ставки.

Фінляндіяпереговоривійна в Українімирний планпідтримка УкраїниОлександр Стубб

