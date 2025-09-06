Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Фіцо: Словаччина готова допомогти Україні з безпековими гарантіями, але без відправки військових

06 вересня 2025, 20:21
Фіцо: Словаччина готова допомогти Україні з безпековими гарантіями, але без відправки військових
Фото: news.yahoo.com
Раніше про відмову відправляти війська повідомив Туск та Мелоні.

Словаччина готова брати участь у забезпеченні гарантій безпеки України. Однак країна відмовляється відправляти військових в Україну.

Про це заявив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, пише Sita. sk.

"Ми можемо допомогти, наприклад, логістично в реалізації безпекових гарантій. Я говорю про логістику, таку як використання транспортних маршрутів", – сказав Фіцо.

Водночас після останніх подій та зустрічей з главами держав росії та України словацький прем'єр не очікує швидкого встановлення миру в Україні. 

"Я досить песимістичний щодо швидкого закінчення війни в Україні", – констатував прем'єр-міністр.

Нагадаємо,  4 вересня відбулася зустріч «коаліції охочих» у Парижі. Там обговорювалися питання підтримки України та міжнародні ініціативи щодо стабілізації безпекової ситуації в регіоні. За результатами саміту, 26 країн висловили готовність надіслати контингент в Україну або внести засоби для підтримки миротворців у небі або на морі.

