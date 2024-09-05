росія досі експортує СПГ і збільшує доходи для підтримки економіки у воєнний час.

москва змушена зберігати газ із флагманського арктичного проєкту путіна, а це означає, що санкції Заходу відлякують клієнтів.

Про це пише видання Financial Times.

Минулого року Вашингтон вніс компанію Arctic LNG 2 до свого списку санкцій.

Вже три судна відвантажили скраплений природний газ з "Арктик СПГ 2" з моменту початку навантажувальних робіт минулого місяця: одне з суден, Everest Energy, розвантажилося на плавучому сховищі Saam FSU, яке стоїть на якорі в бухті у Мурманській області на півночі рф. Після цього воно попрямувало назад у бік "Арктик СПГ 2". Ще дві партії залишилися в російських або європейських водах і не були передані покупцеві.

За словами аналітиків компанії Kpler, ця ситуація "підкреслює проблеми, з якими стикається росія в пошуку покупців для свого СПГ, що перебуває під санкціями".

кремль намагається парирувати санкції, зібравши "тіньовий флот" СПГ-перевізників для експорту газу, проте США в серпні швидко ввели санкції проти цих суден і керівних компаній, а це на думку аналітиків і трейдерів, імовірно, поки що відлякує потенційних покупців.

Слідом за останніми санкціями США влада мікронезійської держави Палау призупинила реєстрацію суден Pioneer, Asya Energy і Everest Energy.

Експорт СПГ збільшує доходи від продажу енергоносіїв, які підтримують економіку рф у воєнний час. Виручка "Новатека" від продажу вуглеводнів за три місяці по червень зросла на 15% порівняно з аналогічним періодом минулого року, що свідчить про помірне зростання обсягів поставок.

Експерти вважають, що через санкції США ймовірність того, що європейські країни або країни-союзники Заходу імпортуватимуть газ з арктичного проєкту, невелика. Однак санкції навряд чи зможуть повністю запобігти потраплянню СПГ до країн, що не входять до цієї групи.

Є варіант, покупцями є ті, хто не входить до "санкційної коаліції" рф, найбільшими з яких є Індія та Китай, які на державному рівні дуже активно виступають проти екстериторіальних заходів США.

Проєкт "Арктик СПГ 2" замислювався як тотемний для кремля: його плановане повне виробництво повинно було скласти п'яту частину від річного обсягу виробництва ЗПГ у росії у 100 млн тонн до 2030 року, що більш ніж утричі перевищило б обсяг, який країна експортує зараз.