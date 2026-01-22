Фон дер Ляєн пережила четвертий вотум недовіри у Європарламенті

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн без зусиль витримала вотум недовіри в Європейському парламенті, ініційований ультраправими депутатами через нещодавню торговельну угоду з країнами Південної Америки.

Лише 165 з 720 членів Європарламенту проголосували проти очільниці ЄК під час засідання у четвер у Страсбурзі. Фон дер Ляєн була відсутня на засіданні, оскільки готувалася до участі у неформальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі, щоб обговорити проблемні відносини блоку зі США.

Це був четвертий вотум недовіри, з яким зіткнулася фон дер Ляєн за останні півроку – всі вони були невдалими. Для ініціювання вотуму недовіру у Європейському парламенті потрібно лише 72 законодавці, чим користуються невеликі групи лівих і правих, щоб “покарати голову ЄС”.

За останнім голосуванням стояла ультраправа група “Патріоти за Європу”, яка виступила проти нещодавно укладеної торговельної угоди з блоком Меркосур (Аргентина, Бразилія, Уругвай та Парагвай). Депутати стверджували, що угода поставить європейських фермерів в умови недобросовісної конкуренції.