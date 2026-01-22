Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Фон дер Ляєн пережила четвертий вотум недовіри у Європарламенті

22 січня 2026, 15:07
Фон дер Ляєн пережила четвертий вотум недовіри у Європарламенті
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Лише 165 з 720 членів Європарламенту проголосували проти очільниці ЄК під час засідання у четвер у Страсбурзі.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн без зусиль витримала вотум недовіри в Європейському парламенті, ініційований ультраправими депутатами через нещодавню торговельну угоду з країнами Південної Америки.
 
Про це повідомляє Bloomberg.
 
Лише 165 з 720 членів Європарламенту проголосували проти очільниці ЄК під час засідання у четвер у Страсбурзі. Фон дер Ляєн була відсутня на засіданні, оскільки готувалася до участі у неформальному саміті лідерів ЄС у Брюсселі, щоб обговорити проблемні відносини блоку зі США.
 
Це був четвертий вотум недовіри, з яким зіткнулася фон дер Ляєн за останні півроку – всі вони були невдалими. Для ініціювання вотуму недовіру у Європейському парламенті потрібно лише 72 законодавці, чим користуються невеликі групи лівих і правих, щоб “покарати голову ЄС”. 
 
За останнім голосуванням стояла ультраправа група “Патріоти за Європу”, яка виступила проти нещодавно укладеної торговельної угоди з блоком Меркосур (Аргентина, Бразилія, Уругвай та Парагвай). Депутати стверджували, що угода поставить європейських фермерів в умови недобросовісної конкуренції.

 

Урсула фон дер Ляєндовіра

Останні матеріали

Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти
Технології
Цифровий суверенітет. ЄС виступив проти "високоризикових постачальників", таких як Huawei – heise online
Переклад iPress – 22 січня 2026, 14:29
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували
Cуспільство
Здійснена мрія: як Betking Foundation та Ла Ліга реалізували "Королівську подорож" для українських дітей
22 січня 2026, 11:45
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Бізнес & Фінанси
7 одночасних криз Китаю в 2026 році. Що тисне на економіку та політику – 19FortyFive
Переклад iPress – 22 січня 2026, 11:29
Америкою править
Політика
Америкою править "божевільний король" чи нездалий "гендиректор". Трамп став найбільшою загрозою для США – Томас Фрідман
Переклад iPress – 22 січня 2026, 07:48
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Політика
Курдські військові формування відступають. Сирійська армія вже у Хасеке – Том Купер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 16:32
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп тисне на Європу і виграє час для росії. Європа грає за його правилами і програє – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 січня 2026, 13:07
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
LifeStyle
Чому пишуть Pari Match по-різному і як не помилитись
21 січня 2026, 11:41
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Політика
Війна, що ось-ось почнеться. Ретроспектива майбутньої кризи Заходу – Джерард Бейкер
Переклад iPress – 21 січня 2026, 08:05
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється