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Fox News оприлюднив нові дані про те, скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю

15 квітня 2024, 11:49
Fox News оприлюднив нові дані про те, скільки іранських ракет не долетіли до Ізраїлю
Amir Cohen/Reuters
50% іранських ракет не злетіли або не досягли цілей в Ізраїлі.

Близько 50% балістичних ракет Ірану під час атаки на Ізраїль впали, не досягнувши цілей, або не злетіли.

Про це пише Fox News з посиланням на неназвану офіційну особу в США.

Загалом Тегеран випустив ізраїльською територією 110 ракет класу "земля–земля" і 36 крилатих ракет.

Збройні сили Ірану в ніч проти 14 квітня випустили 185 безпілотників і 146 ракет по території Ізраїлю. У Тегерані атаку назвали відповіддю на ізраїльський удар по консульству в Дамаску 1 квітня.

На телебаченні в Ізраїлі заявили, що іранські ракети та ударні безпілотники не змогли досягти території країни. Усі дрони збили у повітряному просторі третіх країн. Подолати систему протиповітряної оборони країни вдалося лише декільком балістичним ракетам.

До слова, іранські офіційні особи не розголошують повний список використаного при атаці на Ізраїль озброєння, але деякі дані стали доступні Middle East Eye. За словами американського експерта з озброєння Джеффрі Льюїса, швидше за все, Тегеран використовував Shahed-136, які несуть близько 20 кг вибухівки.

Достеменно невідомо, які ракети були використані у суботу. Іран має у своєму арсеналі кілька типів крилатих ракет, пише видання. Зокрема Х-55 – ракету повітряного базування, яка несе ядерну зброю, з дальністю дії до 3000 км.

ІзраїльІранракетна атакавійна в Україніросія-агресор

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