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Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T

03 лютого 2023, 20:31
Франція та Італія погодили останні деталі для поставки в Україну ЗРК SAMP/T
джерело espreso
Після тривалих обговорень країни все ж ухвалили рішення про відправлення в Україну ракетного комплексу ЗРК SAMP/T.

Про це стало відомо після телефонної розмови міністрів оборони Франції та Італії, повідомляє  BFM-TV.  

Це перша європейська протиракетна система великої дальності. Вона дозволить Україні захистити себе від атак безпілотників, ракет і російської авіації. Система дуже точна, оптимізована не тільки проти літаків, а й ракет, які летять зі швидкостями, що перевищують швидкість звуку, і маневрують на останніх етапах атаки. Створена спільним франко-італійським консорціумом, вона може відстежувати десятки цілей і перехоплювати 10 одночасно, а також є єдиною системою європейського виробництва, здатною перехоплювати балістичні ракети. Також відомо про закупівлю близько 700 ракет Aster, які використовують для цього комплексу.

За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, зенітний ракетний комплекс SAMP/T може бути розгорнутий в Україні впродовж двох місяців. 

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