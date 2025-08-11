Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
FT: путін прагне утримати увагу Трампа, не поступаючись своїми амбіціями

11 серпня 2025, 18:58
з вільних джерел
путін прагне підтримувати діалог з американським лідером, щоб невдоволення Трампа москвою не коштувало йому занадто дорого.

Ні ситуація на полі бою, ні фінансова складова не змушують російського диктатора влвдіміра путіна приборкати свої максималістські територіальні амбіції у війні проти України та погодитися на невигідні для нього умови миру.

Про це пише Financial Times, аналізуючи, навіщо очільник кремлівського режиму прибуде на зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка має відбутися на Алясці 15 серпня.

На думку аналітиків, путін прагне підтримувати діалог з американським лідером, щоб невдоволення Трампа москвою не коштувало йому занадто дорого. 

"У путіна немає стимулу закінчувати війну просто зараз", — переконана Олександра Прокопенко, наукова співробітниця Берлінського центру Карнегі з вивчення росії та Євразії.

За її словами, утримання уваги Трампа — ось що для путіна важливо.

FT нагадує, що Трамп, який повернувся до Білого дому, обіцяючи покласти край війні рф проти України протягом 24 годин, висловив роздратування щодо путіна і запровадив додатковий тариф щодо Індії за імпорт російської нафти. Однак його настрій різко змінився після візиту спецпредставника США Стіва Віткоффа до москви 6 серпня, тобто за два дні до дедлайну, який президент США визначив для досягнення режиму припинення вогню або запровадження санкцій. 

І замість нових проблем путін отримав перше за майже два десятиліття запрошення до США на зустріч із президентом, констатує FT. 

На думку професора King’s College London Сема Гріна, майбутня зустріч на Алясці стала результатом того, що і Трамп, і путін "загнали себе в кут". 

Він також висловив упевненість, що російський диктатор не збирався оголошувати про угоду в терміни, нав’язані Трампом, а президент США, зі свого боку, стурбований перспективою введення санкцій. Вони можуть виявитися неефективними і таким чином продемонструють його безсилля. 

Сем Грін також вказав, що той факт, що путін їде до Америки не як в’язень, з об'єкту розчарування він перетворився на бажаного гостя, а переговори відбудуться без українців і європейців. І це свідчить про дипломатичну перемогу кремля.

Зі свого боку українські офіційні особи вважають, що путін намагається досягти щонайменше трьох конкретних цілей. За словами глави місії України при НАТО Альони Гетьманчук — це вийти з міжнародної ізоляції, уникнути нових санкцій і використати прагнення Трампа швидко зупинити війну, щоб досягти дипломатичними методами те, що йому не вдалося домогтися військовими засобами. У статті FT також вказується, що на фронті Сили оборони України стикаються зі зростаючим тиском окупаційних військ на сході, де росіяни намагаються оточити кілька міст. Водночас на економічному фронті росія почувається не так упевнено, а нові мита, введені Трампом щодо Індії, погіршили ситуацію. 

"Економіка росії сьогодні слабша, ніж будь-коли за останні три роки", — вважає науковий співробітник Інституту питань міжнародної безпеки (SWP) Яніс Клуге. 

Утім, переконаний експерт, ситуація не настільки важка, щоб змінити позицію путіна щодо України. 

російський диктатор і сам неодноразово наголошував, що його вимоги залишаються незмінними. 

Резюмуючи, FT наводить думку російського політолога Андрія Колесникова, який попередив, що путін прагне поділити світ на сфери впливу разом із Дональдом Трампом і лідером КНР Сі Цзіньпіном. "Нова Ялта і холодна війна — це саме те, чого він хоче", — підкреслив експерт, додавши, що путін мріє про лаври Йосипа Сталіна.

війнаВладімір ПутінсанкціїДональд Трамппереговори

