Війська рф зазнають значних людських втрат, що гальмує темпи наступу та ставить під сумнів стратегічні цілі путіна в Україні.

Різке зростання втрат російської армії дедалі більше ускладнює реалізацію наступальних планів кремля у війні проти України.

Про це повідомляє газета Financial Times.

За словами старшого наукового співробітника Фонду Карнегі за міжнародний мир Майкла Кофмана, нинішня тактика російських військ не дозволяє їм досягати значних результатів на полі бою.

"путін розраховував, що постійний тиск на широкому фронті зрештою призведе до краху з українського боку. Але так, як воюють російські сили, значних оперативних проривів не буде", – заявив експерт.

За даними аналітиків, темпи просування окупантів на ключових ділянках фронту становлять лише від 15 до 70 метрів на добу.

Звіт Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) констатує, що темпи наступу армії рф значно повільніші, ніж у більшості воєн за останні 100 років. Загальні втрати агресора оцінюють щонайменше у 325 тисяч загиблих. Президент України Володимир Зеленський додав, що росія щомісяця втрачає від 30 до 35 тисяч військових – загиблими або важкопораненими.

Аналітична група Frontelligence Insight фіксує найвищий рівень дезертирства в російській армії за весь час повномасштабного вторгнення. Експерти пов'язують це з тактикою командування, яке спрямовує війська у наступи без оцінки обсягів втрат.

"Вони витрачають ресурси за межами розумного, що призводить до втрат, яких часто можна уникнути", – зазначив керівник групи.

Велику роль у втраті особового складу відіграють технології: за даними латвійської розвідки, 70–80% жертви з обох сторін спричинені використанням безпілотників.

"Поранений солдат швидко стає обтяжливим, коли десятки дронів постійно спостерігають або атакують, а евакуація залишається надзвичайно ризикованою", – пояснив колишній український офіцер.

Попри щомісячне поповнення армії рф приблизно на 35 тисяч осіб, більшість новобранців лише покриває втрати.

На думку Кофмана, це ускладнює для кремля можливість підтримувати тривалий наступальний тиск. Експерти також наголошують, що ресурс фінансової мотивації найманців обмежений, оскільки кількість людей, готових іти на фронт за гроші, поступово вичерпується.

Отже, реальні масштаби втрат та проблеми з комплектуванням і тактикою роблять довгострокові плани росії щодо наступу в Україні дедалі менш реалістичними.