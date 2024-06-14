G7 посилить заходи щодо російського флоту, енергетики та металів

Країни групи продовжать тиск на російські доходи.

Лідери країн G7, які цього тижня проводять саміт в Італії, пообіцяють посилити контроль за дотриманням встановленої межі цін на російську нафту, "задушити" майбутні енергетичні проєкти Кремля, а також зменшити доходи москви від продажу металів.

Про це йдеться у спільній заяві, з якою ознайомилося агентство Bloomberg.

"Ми продовжимо чинити значний тиск на російські доходи від енергоносіїв та інших сировинних товарів", - зазначається в документі, який, ймовірно, буде опублікований у п'ятницю, 14 червня.

Обмеження цін G7 на російську нафту забороняє західним судновласникам, страховикам і посередникам надавати судна й послуги для вантажів, ціна на які перевищує встановлену межу. Однак попри такі заходи, москва змогла обійти значну частину їхніх наслідків, зібравши "тіньовий флот" танкерів та звернувшись до незахідних постачальників послуг для транспортування своєї нафти на нові ринки, наприклад, в Індію. США, Велика Британія та ЄС нещодавно почали запроваджувати санкції проти суден, які беруть участь у цих перевезеннях.

Лідери G7 також пообіцяють докладати більше зусиль, щоб перешкоджати "розвитку майбутніх енергетичних проєктів рф та обмежувати доступ росії до товарів і послуг, на які ці проєкти покладаються".

Серед інших важливих моментів, лідери країн групи також планують закликати Китай припинити допомагати росії. Крім того, група наголосить, що торговельна політика Пекіна призводить до ринкових викривлень і шкідливих надлишкових потужностей у дедалі більшій кількості секторів. Країни G7, водночас, заявлять про відсутність наміру відокремлення від Пекіна та перешкоджання його економічному розвитку.

Також лідери країн групи підтвердять зобов'язання повністю дотримуватися Договору про космос, в тому числі “не виводити на орбіту навколо Землі будь-які об'єкти, що несуть ядерну зброю або будь-які інші види зброї масового знищення, не встановлювати таку зброю на небесних тілах і не розміщувати її в космічному просторі в будь-який інший спосіб”. Це посилання на попередження США про те, що росія планує розмістити в космосі ядерну зброю.

G7 розширить сферу дій санкцій на компанії й банки, в тому числі в Китаї, які допомагають і дозволяють росії обходити обмеження на поставки товарів і технологій, що використовуються у виробництві зброї.