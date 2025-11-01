G7 засудила атаки рф і підтвердила енергопідтримку України

Країни G7 разом із Австралією та Україною рішуче засудили удари росії.

Міністри енергетики країн G7 оприлюднили спільну заяву, у якій рішуче засудили російські атаки на енергетичну інфраструктуру України та підтвердили непохитну підтримку українського народу.

Документ, опублікований 1 листопада на сайті уряду Канади, також підписали Австралія та Україна.

У заяві підкреслюється, що удари РФ по енергетичних об’єктах України мають серйозні соціальні, економічні та екологічні наслідки, зокрема для найбільш уразливих громад. Особливу увагу приділено атакам на газову інфраструктуру, які, за словами міністрів, безпосередньо загрожують життю людей та енергетичній безпеці країни.

"Ми засуджуємо агресію росії проти України та висловлюємо непохитну підтримку українському народу, який демонструє мужність і стійкість перед обличчям випробувань", - йдеться у документі.

Також країни G7 підтвердили готовність і надалі допомагати Україні в забезпеченні її енергетичних потреб, ремонті та модернізації критичної інфраструктури. Підтримка координуватиметься через G7+ Ukraine Energy Coordination Group та Фонд енергетичної підтримки України.

Міністри також висловили підтримку ініціативам МАГАТЕ щодо гарантування ядерної безпеки на українських об’єктах.

Окремий акцент зроблено на необхідності розбудови децентралізованої, стійкої та ефективної енергосистеми України. G7 наголосила на важливій ролі приватного сектору у відновленні енергетичної інфраструктури та закликала посилити санкційний тиск на росію, зокрема в боротьбі проти її “тіньового” танкерного флоту, який продовжує фінансувати війну.