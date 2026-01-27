Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гарантії безпеки США залежать від угоди щодо Донбасу – FT

27 січня 2026, 08:42
Фото з сайту Президента України
Вашингтон дав зрозуміти, що Київ отримає більшу підтримку після виведення військ з Донбасу.

Адміністрація президента США Дональда Трампа дала зрозуміти Україні, що американські гарантії безпеки залежатимуть від згоди Києва на мирну угоду з росією, яка, ймовірно, передбачатиме виведення українських військ з контрольованих ЗСУ районів Донбасу.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на вісім джерел, обізнаних із перебігом переговорів.

За даними видання, Вашингтон також пропонує Україні додаткове озброєння для посилення армії у мирний період, якщо Київ погодиться на такі умови як "ціну миру". Запропоновані США гарантії безпеки, за словами співрозмовників FT, мають “віддзеркалювати” статтю 5 НАТО та передбачати скоординовану військову відповідь у разі нового нападу. Водночас ці зобов’язання можуть виявитися занадто розмитими для України та надто широкими для росії.

Президент України Володимир Зеленський розраховував уже цього місяця підписати з США документи щодо гарантій безпеки та післявоєнного плану відновлення. Однак, за словами українських і європейських чиновників, нинішня позиція США фактично змушує Київ погоджуватися на болючі територіальні поступки, яких наполягає Москва.

Високопоставлений український чиновник заявив FT, що залишається незрозумілим, чи готові США взяти на себе реальні зобов’язання. За його словами, Вашингтон щоразу зупиняється на етапі підписання гарантій безпеки.

У Білому домі ці твердження заперечують. Заступниця прессекретаря Анна Келлі заявила, що США не змушують Україну до територіальних поступок, а їхня роль полягає лише в сприянні досягненню мирної угоди між сторонами. Інше джерело, обізнане з позицією Вашингтона, зазначило, що гарантії безпеки залежать від досягнення миру, але зміст угоди визначатимуть сама Україна та Росія.

Переговори між Києвом, Вашингтоном і москвою відбулися минулими вихідними в Абу-Дабі й, за словами представників США, були "конструктивними". Очікується, що консультації продовжаться найближчими днями, однак питання статусу Донбасу залишається ключовою і невирішеною перепоною.

Зеленський повідомив, що цього тижня готується ще одна зустріч переговорних команд України, США та росії – попередньо, у неділю 1 лютого.

СШАвійнаДонбасЗСУпереговоригарантії безпеки Україні

