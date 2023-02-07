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"Газпром" створює власну приватну військову компанію. Розвідка повідомила деталі.

07 лютого 2023, 16:11
Фото: ТАСС
Відповідне розпорядження підписав прем’єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

В  рф продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії. Про це повідомляють в ГУР Міноборони України.

 Навіть опублікували зображення відповідного розпорядження очільника російського уряду.

"Енергетичний монополіст "газпром нафта" створює власну приватну військову компанію. Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним", – йдеться  у заяві української розвідки.

Там уточнили, що підписаний документ встановлює, що засновниками організації будуть "Газпром нафта" з розміром долі у статутному капіталі організації 70% та "приватна охоронна організація "Стаф-центр" з часткою 30%.

Щодо створення організації російський уряд посилається на закон "Про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу", де вказано, що підприємствам галузі "може бути надано право на заснування приватної охоронної організації". Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної організації не може бути меншим від 50%.

 

"Таким чином в рф продовжується "гонка озброєнь" серед основних політичних гравців, які активно створюють приватні армії за прикладом ПВК "вагнер" євгенія прігожина", – резюмували в ГУР.

 

 

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