Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з путіним

За словами Гроссі, вони з Путіним обмінялися думками щодо ядерної енергетики

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором путіним.

Про це йдеться у дописі Гроссі.

Очільник агентства з атомної енергії заявив, що його розмова з очільником кремля є "своєчасною та важливою".

"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом росії путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", – йдеться в дописі.

Нагадаємо, 69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні". Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.