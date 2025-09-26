Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з путіним

26 вересня 2025, 09:35
Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з путіним
За словами Гроссі, вони з Путіним обмінялися думками щодо ядерної енергетики

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зустрівся з російським диктатором путіним.

Про це йдеться у дописі Гроссі.

Очільник агентства з атомної енергії заявив, що його розмова з очільником кремля є "своєчасною та важливою".
 
"Своєчасний та важливий обмін думками з президентом росії путіним щодо ядерної енергетики, нерозповсюдження та проблем ядерної безпеки. Вдячний за підтримку неупередженої та професійної роботи", – йдеться в дописі.
 
Нагадаємо, 69-та Генеральна конференція Міжнародного агентства з атомної енергії прийняла резолюцію "Ядерна безпека, фізична ядерна безпека і гарантії в Україні". Документ, який підтримали 62 держави-члени МАГАТЕ, закликає рф до негайної деокупації та демілітаризації Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) і її повернення під повний контроль України.
війна в Україніросія окупантиМАГАТЕ

Останні матеріали

Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Політика
Європа перебуває у стані війни з росією. На черзі – Данія
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 23:10
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Cуспільство
Дрони замість дипломатії. План України з виснаження російської військової машини – Енн Епплбом
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 13:57
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Політика
Коли безпека переважує торгівлю. Польща до Китаю: то ви хочете погратися в гібридну війну? – CEPA
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 11:59
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Політика
Не повторюйте 2015-й. Збиття турками Су-24 – урок про недбалість росії, а не сценарій для НАТО – Том Купер
Переклад iPress – 25 вересня 2025, 07:03
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Політика
Україна може виграти війну. Важлива сама зміна наративу – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 15:44
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Політика
США на стратегічному роздоріжжі. Переозброєння чи керований відступ – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 12:14
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Політика
Атака США на ООН ґрунтується на трагічному непорозумінні. ООН віддзеркалює світ таким, яким він є – Андреас Клут
Переклад iPress – 24 вересня 2025, 08:30
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Політика
НАТО провалило тест стримування. Лінія оборони в Балтії не працюватиме без політичної волі та резервів Європи – Едвард Лукас та Майкл Пек
Переклад iPress – 23 вересня 2025, 16:55
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється