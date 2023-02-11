Генпрокуратура: атаки росії на енергетичні об'єкти — складова злочину геноциду

Офіс Генерального прокурора розглядає атаки рф на українські об’єкти енергетики як складову злочину геноциду.

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, розказав про це агентству Укрінформ та додав, що торік із жовтня збільшилася кількість атак ворога на об’єкти критичної інфраструктури.

«Із жовтня по грудень року 70% ударів було саме по енергосистемі, якщо порівнювати з усім минулим роком. Це підтверджує той факт, що ворог завдавав ударів та скоював ці злочини свідомо. Плюс вони збільшили не лише кількість, а й масштаби територій», - сказав Бєлоусов.

Якщо до жовтня військові рф переважно намагалися влучати по об’єктах інфраструктури, більш-менш наближених до лінії фронту, то пізніше вони почали атакувати усю енергетичну систему країни, додав керівник Департаменту.

«Це також є свідченням того, що це у чистому вигляді – злочин. Ми розглядаємо ці атаки як складову злочину геноциду», - сказав Юрій Бєлоусов.