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Генпрокуратура: атаки росії на енергетичні об'єкти — складова злочину геноциду

11 лютого 2023, 17:16
Генпрокуратура: атаки росії на енергетичні об'єкти — складова злочину геноциду
Фото: google.com
Офіс Генерального прокурора розглядає атаки рф на українські об’єкти енергетики як складову злочину геноциду.

Керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Юрій Бєлоусов, розказав про це агентству Укрінформ та додав, що торік із жовтня збільшилася кількість атак ворога на об’єкти критичної інфраструктури.

«Із жовтня по грудень року 70% ударів було саме по енергосистемі, якщо порівнювати з усім минулим роком. Це підтверджує той факт, що ворог завдавав ударів та скоював ці злочини свідомо. Плюс вони збільшили не лише кількість, а й масштаби територій», - сказав Бєлоусов.

Якщо до жовтня військові рф переважно намагалися влучати по об’єктах інфраструктури, більш-менш наближених до лінії фронту, то пізніше вони почали атакувати усю енергетичну систему країни, додав керівник Департаменту. 

«Це також є свідченням того, що це у чистому вигляді – злочин. Ми розглядаємо ці атаки як складову злочину геноциду», - сказав Юрій Бєлоусов.

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