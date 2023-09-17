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ПОЛІТИКА

Генсек НАТО попередив, що швидкого завершення війни рф проти України може не бути

17 вересня 2023, 12:04
Генсек НАТО попередив, що швидкого завершення війни рф проти України може не бути
Фото: 5 канал
Також Столтенберг прокоментував амбіції Києва приєднатися до НАТО.

Війна росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.

Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.

Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося на початку. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні”, - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькій медіа-групі Funke.

Ми всі бажаємо швидкого миру. Але водночас повинні визнати: якщо президент [Володимир] Зеленський і українці припинять воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і росія складуть зброю, у нас буде мир”, - додав генсек НАТО.

Також він прокоментував амбіції України приєднатися до НАТО.

"Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", - зазначив Столтенберг.

За його словами, Київ "наблизився до НАТО" на саміті Альянсу в липні.

"Коли ця війна закінчиться, нам потрібні гарантії безпеки для України. Інакше історія може повторитися", - додав він.

На липневому саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодилися, що Україна може приєднатися до Альянсу після виконання певних умов, а офіційні особи США і Німеччини дали зрозуміти, що ці умови включають проведення Києвом реформ для захисту демократії і верховенства права.

Столтенбергвійна в Україні

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