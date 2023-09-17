Генсек НАТО попередив, що швидкого завершення війни рф проти України може не бути
Війна росії проти України не закінчиться найближчим часом. Тому потрібно готуватися до тривалої боротьби.
Про це повідомляє генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю для німецької медіагрупи Funke.
Більшість воєн тривають довше, ніж очікувалося на початку. Тому ми повинні готуватися до тривалої війни в Україні”, - сказав Столтенберг в інтерв'ю німецькій медіа-групі Funke.
Ми всі бажаємо швидкого миру. Але водночас повинні визнати: якщо президент [Володимир] Зеленський і українці припинять воювати, їхньої країни більше не буде. Якщо президент Путін і росія складуть зброю, у нас буде мир”, - додав генсек НАТО.
Також він прокоментував амбіції України приєднатися до НАТО.
"Немає жодних сумнівів, що Україна зрештою буде в НАТО", - зазначив Столтенберг.
За його словами, Київ "наблизився до НАТО" на саміті Альянсу в липні.
"Коли ця війна закінчиться, нам потрібні гарантії безпеки для України. Інакше історія може повторитися", - додав він.
На липневому саміті у Вільнюсі лідери НАТО погодилися, що Україна може приєднатися до Альянсу після виконання певних умов, а офіційні особи США і Німеччини дали зрозуміти, що ці умови включають проведення Києвом реформ для захисту демократії і верховенства права.