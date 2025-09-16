Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генсек ООН не бачить закінчення війни в Україні у найближчому майбутньому

16 вересня 2025, 21:59
Генсек ООН не бачить закінчення війни в Україні у найближчому майбутньому
Фото: Укрінформ
Він нагадав, що росія рішуче чинить опір ідеї про перемир'я.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що врегулювання війни рф проти України навряд чи настане в короткостроковій перспективі.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на пресконференції в Нью-Йорку.

"Я не оптимістичний у питанні короткострокового мирного процесу щодо України. Наша позиція дуже чітка - нам потрібне негайне припинення вогню, але таке, що призвело б до рішення на основі Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", - зазначив Гутерріш.

Він нагадав, що росія рішуче чинить опір ідеї про перемир'я і наполягає на необхідності глобальної угоди, якої "вкрай важко досягти".

"Тому, боюся, ми можемо бути свідками продовження цієї війни щонайменше ще якийсь час, при цьому насильство зараз особливо драматичне, бо чинить величезний вплив на цивільне населення, що є абсолютно сумним", - додав генсек.

Він пояснив, що не оптиміст у цьому питанні, оскільки позиції України і росії сильно відрізняються. Україна хоче зберегти свою територіальну цілісність, а рф - окупувати великі частини української території.

переговориАнтоніу ГутеррешвійнаООН

