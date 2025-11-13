Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Генштаб вперше повідомив про завдання ударів ракетою "Фламінго"

13 листопада 2025, 14:07
Генштаб вперше повідомив про завдання ударів ракетою
Sébastien Lecornu
Ступінь завданих збитків уточнюється.
У ніч проти 13 листопада підрозділи Сил оборони завдали ударів по декількох десятках об’єктів на території рф та тимчасово окупованих територіях України. 
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Для ударів застосовували ударні БпЛА, реактивні дрони та ракети різних типів. Так, минулої ночі відбулися пуски низки засобів дальнього ураження, серед яких вітчизняні розробки ракет-дронів "Фламінго" та "Барс" та безпілотник "Лютий".
 
Так, зокрема, на ТОТ українського Криму є влучання по підприємству зберігання нафтопродуктів "Морской нефтяной терминал", стоянці гелікоптерів та місцях зберігання і підготовки БпЛА на аеродромі  "Кіровське", радіолокаційній станції ППО у районі Євпаторії.
 
На тимчасово окупованій території Запорізької області уражено нафтобазу у районі Бердянська та передові пункти управління 5-ї загальновійськової армії та 127 мотострілецької дивізії  російських окупантів.
 
Також уражалися об’єкти на території росії. 

 

війна в Україніросія окупанти

