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Глава Червоного Хреста рф під час інтерв’ю пропагандистам зманіпулював даними щодо полонених – Лубінець

20 липня 2024, 16:21
Глава Червоного Хреста рф під час інтерв’ю пропагандистам зманіпулював даними щодо полонених – Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець
Омбудсман закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста рф оперувати правдивими числами та не вводити в оману членів родин військовополонених.
Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що під час інтерв'ю пропагандистам голова делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста росії відверто маніпулював даними.
 
Про це Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець повідомив у Телеграм-каналі.
 
"Дізнався з медіа про те, що голова делегації МКЧХ росії дав інтерв’ю російським пропагандистам. В ньому голова делегації озвучив, що працівники Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні та росії відвідали 3100 військовополонених. При тому, він не вказав, скільки відвідувань було окремо в обох країнах", — наголошує омбудсман. 
 
Лубінець додає, що причиною є те, що практично всі відвідувані із цього числа – це російські військовополонені, яких утримує Україна.
 
"Під час останнього обміну військовополоненими, який відбувся 17 липня, росіяни розповіли працівникам нашого Офісу, що до них у місця утримання часто приїжджають делегації. Настільки часто, що вони вже й не пам’ятають, хто їх відвідував", — нагадує Уповноважений.
 
Також Лубінець додає, що під час зустрічей із родинами українських військовополонених, представники МКЧХ, "прикриваючись нейтральністю, озвучують, що "обом сторонам" варто надавати доступ представникам організації. І забувають додати, що саме російській стороні варто змінити практику недопуску працівників МКЧХ до місць утримання українських полонених захисників", — ідеться у заяві омбудсмана. 
 
Ба більше, під час спілкування із українськими військовими, які повернулися з російського полону, Лубінець дізнався, що переважна їх більшість за весь утримання не бачила та не спілкувалася із представниками МКЧХ. 
 
"Тож закликаю Міжнародний комітет Червоного Хреста оперувати правдивими числами та не вводити в оману найшанованішу в Україні категорію людей – членів родин військовополонених. А також проявити мужність та наполегливість у питанні відвідування українських військовополонених", — підкреслив Лубінець.
Дмитро Лубінецьросія окупантивійна в Україні

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