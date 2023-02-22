Глава ГУР розповів, скільки озброєння залишилося у рф

російські окупаційні війська в Україні останні два останні місяці живуть у режимі максимальної економії боєприпасів.

російські угруповання в Україні вже два місяці живуть у режимі максимальної економії боєприпасів.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова української розвідки Кирило Буданов.

"Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямі. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. У всіх інших ділянках – режим економії боєприпасів", – сказав він.

За словами Буданова, у росії зараз виробляється значно менше боєприпасів, ніж використовують війська. А розгорнути виробництво, достатнє для ведення артилерійської війни, у рф не вийде, додав він.

"Щодо Північної Кореї підтверджених випадків закупівлі снарядів немає. З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 000 снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", – зазначив глава ГУР.

Ракет росія також виробляє менше, ніж застосовує в одному залпі.

"У цілому за місяць вони виробляють інколи 20, інколи 22 ракети типу "Калібр". Це ті, які з моря пускають. Близько 15, інколи до 20 доходить, ракет типу "Х-101". Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає. Спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім раз на вісім днів, тепер – раз на десять днів, два тижні. Вони зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок", – розповів Буданов.