Матеріали:
Теми:

Глава ГУР розповів, скільки озброєння залишилося у рф

22 лютого 2023, 12:22
Глава ГУР розповів, скільки озброєння залишилося у рф
Фото: РБК-УКРАЇНА
російські окупаційні війська в Україні останні два останні місяці живуть у режимі максимальної економії боєприпасів.

російські угруповання в Україні вже два місяці живуть у режимі максимальної економії боєприпасів.

Про це в інтерв'ю Forbes розповів голова української розвідки Кирило Буданов.

"Більш-менш нормально боєприпаси зараз застосовуються виключно в Бахмуті та на Лиманському напрямі. Вони кілька разів намагалися штурмувати Вугледар, і далі будуть пробувати, то додалася ще ця локація. У всіх інших ділянках – режим економії боєприпасів", – сказав він.

За словами Буданова, у росії зараз виробляється значно менше боєприпасів, ніж використовують війська. А розгорнути виробництво, достатнє для ведення артилерійської війни, у рф не вийде, додав він.

"Щодо Північної Кореї підтверджених випадків  закупівлі снарядів немає. З Ірану завозилась пробна партія, зараз намагаються завезти ще одну партію, вже не пробну, це близько 20 000 снарядів. Це ніщо порівняно з тими цифрами, які використовуються", – зазначив глава ГУР.

Ракет росія також виробляє менше, ніж застосовує в одному залпі.

"У цілому за місяць вони виробляють інколи 20, інколи 22 ракети типу "Калібр". Це ті, які з моря пускають. Близько 15, інколи до 20 доходить, ракет типу "Х-101". Ось чому в кожному залпі кількість ракет зменшується. Інтенсивність обстрілів падає. Спочатку масовані ракетні обстріли були по понеділках, потім раз на вісім днів, тепер – раз на десять днів, два тижні. Вони зменшують кількість ракет і збільшують часовий проміжок", – розповів Буданов.

Останні матеріали

Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Політика
Промова Байдена демонструвала рішучість. Промова путіна спотворювала реальність – Washington Post
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 14:17
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Політика
Сюрреалістичний і таємний візит Байдена. Знак підтримки, бо шляху назад немає, та удар путіну нижче поясу
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 11:38
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Бізнес & Фінанси
Рік війни путіна в Україні. Час збирати каміння країнам, що розвиваються – Al Jazeera
Переклад iPress – 22 лютого 2023, 09:21
Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони путіна: треба було підірвати Байдена в Києві. Але Камала Гарріс буде ще гіршою – Джулія Девіс
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 16:10
Україна і спадковості воєн. У цій війні є мало нового – Мік Раян
Політика
Україна і спадковості воєн. У цій війні є мало нового – Мік Раян
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 13:54
Світ після війни в Україні. Ще одна безглузда війна, розпочата наддержавою, руйнує світ – Al Jazeera
Політика
Світ після війни в Україні. Ще одна безглузда війна, розпочата наддержавою, руйнує світ – Al Jazeera
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 11:19
Ворогам України не слід недооцінювати США та НАТО. Поїздка Байдена до Києва – найвище приниження для путіна і Трампа – The Daily Beast
Політика
Ворогам України не слід недооцінювати США та НАТО. Поїздка Байдена до Києва – найвище приниження для путіна і Трампа – The Daily Beast
Переклад iPress – 21 лютого 2023, 09:03
"Масштабний" наступ росії демонструє зниження ефективності: втратити більше, щоб захопити менше. Натомість адміністрація Байдена готова "злити" Крим росії – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 20 лютого 2023, 17:02
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється