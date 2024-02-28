Глава Мінфіну Німеччини хоче використати кошти від заморожених російських активів для України

Він сказав, що міністри фінансів країн "Великої двадцятки" хочуть посилити тиск на росію і посилити допомогу Україні.

Німеччина підтримує використання прибутку від заморожених активів рф для допомоги Україні. Цей процес можна швидко здійснити.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер, повідомляє Reuters.

Він сказав, що міністри фінансів країн "Великої двадцятки" хочуть посилити тиск на росію і посилити допомогу Україні.

"Європейський союз працює над тим, як доходи від російських активів можуть бути використані для України. Це реалістичний, юридично безпечний крок, який можна швидко реалізувати, і саме на цьому ми концентруємося", - сказав він.

Він додав, що за рахунок відсотків, отриманих від заморожених активів, Україні може бути мобілізована однозначна мільярдна сума, додавши, що він очікує, що ЄС незабаром висуне пропозицію.

Прибуток від російських активів, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear, лише за 2022 рік і першу половину 2023 року склав $2,56 мільярда.