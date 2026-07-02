Глава Міноборони Німеччини назвав нинішній етап війни вирішальним

Борис Пісторіус закликав союзників не послаблювати підтримку України та наголосив на потребі фінансування виробництва озброєння.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що війна росії проти України увійшла у вирішальну фазу. На його думку, саме зараз союзники мають посилити підтримку Києва, зокрема фінансування виробництва озброєння.

Про це повідомляє Spiegel.

"Війна в Україні увійшла в потенційно вирішальну фазу, і ми маємо скористатися цим моментом", – заявив Пісторіус.

За словами очільника німецького оборонного відомства, одним із головних пріоритетів зараз є забезпечення України фінансовими ресурсами для виробництва зброї.

"Я вважаю, що ми не повинні зменшувати обертів", – наголосив міністр.

Пісторіус дав зрозуміти, що союзникам необхідно зберігати нинішні темпи військової підтримки України, оскільки саме найближчий період може мати визначальне значення для подальшого перебігу війни.