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ПОЛІТИКА

Глава НАТО Рютте провів переговори з Трампом

23 листопада 2024, 12:52
Глава НАТО Рютте провів переговори з Трампом
Рютте вважається одним із лідерів, якому свого часу вдалося налагодити хороші робочі стосунки з Трампом.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом у п'ятницю, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида.

Про це повідомляє Reuters.

"Вони обговорили низку питань глобальної безпеки, що стоять перед Альянсом", - йдеться в короткій заяві речниці НАТО Фарах Дахлаллах.

Вчора Альянс не відповів на прохання прокоментувати повідомлення ЗМІ про те, що Рютте прибув на зустріч із Трампом.

Колишній прем'єр-міністр Нідерландів Рютте через кілька днів після перемоги Трампа на виборах у США заявляв про бажання зустрітися з новообраним американським лідером та обговорити, зокрема, загрозу, яку становить військова співпраця між Північною Кореєю і росією.

Повернення Трампа в Білий дім викликало в Європі побоювання, що він може припинити військову допомогу Україні. Під час свого першого терміну Трамп також агресивно підштовхував Європу до збільшення витрат на оборону, критикуючи союзників по НАТО, які витрачають на це недостатньо.

WP вчора писала, що Рютте, швидше за все, буде “провідним речником”Європи в розмовах з новообраним президентом США, оскільки колишній прем'єр Нідерландів вважається одним із лідерів, якому свого часу вдалося налагодити хороші робочі стосунки з Трампом. Зокрема, Рютте “заспокоїв” Трампа 2018 році, погодившись, що той мав рацію, вимагаючи від членів НАТО більше витрачати на оборону.

За даними WP, генсек Альянсу повинен був обговорити з новообраним лідером США стратегію мирних переговорів щодо України. Послання Рютте мало полягати в тому, що інтересам Трампа і Європи відповідає "справедливий і міцний мир", який не заохочуватиме російську агресію і забезпечить надійні гарантії безпеки для Києва.

У НАТО вважають, що підтримка Києва в боротьбі з москвою є ключовим фактором як для європейської, так і для американської безпеки.

НАТОДональд ТрампМарк Рютте

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