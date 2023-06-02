Глава ЦРУ таємно відвідав Китай минулого місяця для переговорів із китайською розвідкою – FT
Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Пекін минулого місяця для переговорів з офіційними особами Китаю.
Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох людей, знайомих із ситуацією.
За даними джерел, Бернс, колишній високопоставлений дипломат, якому часто довіряють делікатні закордонні місії, їздив до Китаю для переговорів з офіційними особами.
Кілька людей, знайомих із ситуацією, зазначили, що торік президент США Джо Байден також таємно відправив Бернса переконати тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі не їхати на Тайвань.
16 травня глава Пентагону Ллойд Остін говорив, що США незабаром відправлять Тайваню додаткову допомогу у сфері безпеки.
14 травня тайванські військові виявили уламки, ймовірно, китайського метеорологічного аеростата на одному з островів.