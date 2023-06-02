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Глава ЦРУ таємно відвідав Китай минулого місяця для переговорів із китайською розвідкою – FT

02 червня 2023, 20:17
Глава ЦРУ таємно відвідав Китай минулого місяця для переговорів із китайською розвідкою – FT
Вільям Бернс. Фото:sovinformburo.com
Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів.

Глава ЦРУ Вільям Бернс таємно відвідав Пекін минулого місяця для переговорів з офіційними особами Китаю.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на п’ятьох людей, знайомих із ситуацією.

За даними джерел, Бернс, колишній високопоставлений дипломат, якому часто довіряють делікатні закордонні місії, їздив до Китаю для переговорів з офіційними особами.

Білий дім і ЦРУ відмовилися від коментарів. Але один американський чиновник сказав ЗМІ, що Бернс зустрічався з представниками китайської розвідки під час поїздки.
"Минулого місяця директор Бернс побував у Пекіні, де зустрівся з китайськими колегами і наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку каналами розвідки", — сказав представник США.

Кілька людей, знайомих із ситуацією, зазначили, що торік президент США Джо Байден також таємно відправив Бернса переконати тодішню спікерку Палати представників Ненсі Пелосі не їхати на Тайвань.

16 травня глава Пентагону Ллойд Остін говорив, що США незабаром відправлять Тайваню додаткову допомогу у сфері безпеки.

14 травня тайванські військові виявили уламки, ймовірно, китайського метеорологічного аеростата на одному з островів.

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