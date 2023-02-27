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Глави МЗС країн G20 зберуться цього тижня – Reuters

27 лютого 2023, 15:02
Глави МЗС країн G20 зберуться цього тижня – Reuters
Саміт G20. Фото: veroyatno.com.ua
Одна з головних тем зустрічі - війна рф проти України.
Міністри закордонних справ країн G20 та інших держав зустрінуться у Нью-Делі цього тижня. Головними темами стануть війна росії проти України та наростання напруженості між США та Китаєм. 

Про це повідомляє Reuters.

Зустріч міністрів закордонних справ G20 відбудеться 1-2 березня, невдовзі після того, як міністри фінансів блоку в Бангалорі не змогли дійти консенсусу за спільною заявою про засудження росії за війну в Україні і натомість погодилися на підсумковий документ.

Як зазначає агентство, у цьогорічній зустрічі в Нью-Делі, зокрема, візьмуть участь глава мзс рф сергій лавров, держсекретар США Ентоні Блінкен та Джеймс Клеверлі з Великої Британії. Китай, як очікується, направить свого міністра закордонних справ Цінь Гана. Загалом у заході візьмуть участь представники 40 країн, у тому числі запрошені Індією країни, які не входять до G20, та різні організації.

На полях G20 запланована зустріч міністрів закордонних справ США, Індії, Австралії та Японії.

Уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді хоче зосередити увагу під час зустрічі цього тижня на таких питаннях, як зміна клімату та заборгованість країн, що розвиваються, заявив представник міністерства закордонних справ Індії, який говорив на умовах анонімності.

Індія не хоче, щоб Україна домінувала на заході, але це буде головним пунктом порядку денного, сказав чиновник.

Водночас він додав, що Нью-Делі "має намір продовжувати відігравати роль глобального Півдня і порушувати питання, що стосуються регіону".

Під час зустрічі міністрів закордонних справ G20 також спостерігатимуть, як проявлятиметься напруженість між Вашингтоном та Пекіном, у тому числі через війну росії проти України.

Китай разом sз росією відмовився підписати підсумкову заяву міністрів фінансів у Бенгалурі.

 

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