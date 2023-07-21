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ПОЛІТИКА

Глави урядів Польщі та Чехії обговорили загрозу перебування ПВК "Вагнер" у білорусі

21 липня 2023, 14:29
Глави урядів Польщі та Чехії обговорили загрозу перебування ПВК
"Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони".

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою заявив, що розміщення найманців з ПВК "Вагнер" на території білорусі, становлять загрозу для його країни, а також для всього східного флангу НАТО. 

Про це повідомляє Novinky.

"Ми повинні стежити за тим, що відбувається, тому що вони намагаються дестабілізувати східне крило НАТО і хочуть, щоб ми були слабкими. Ми ж намагаємося проявити спільну твердість", – зазначив Моравецький.

Польський прем’єр також наголосив, що Захід повинен разом захищати свої внутрішні кордони.

Нагадаємо, у Пентагоні вважають, що найманці воєнізованого угруповання "Вагнер", які переміщуються з росії до білорусі після короткочасного заколоту їхнього засновника Євгєнія Прігожина, насправді реінтегруються до російської армії.

ПольщавійнаЧехіязагрозабілорусвагнер

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